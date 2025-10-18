Румен Радев: Специалността "Военен лекар" бе създадена преди пълномащабната война в Европа

В ашата специалност бе създадена във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в първо офицерско звание – „лейтенант“ днес във Военномедицинската академия.

Радев: Ефективната медицинска помощ е основен фактор за мотивацията на хората (СНИМКИ)

„Когато говорим за стратегически инициативи, за развитието ни като модерна държава с амбицията да отстоява своята национална сигурност, неизменно трябва да споменем решението от преди осем години на ръководството на Военномедицинска академия, на Висшето военноморско училище и на Медицински университет – Варна за създаването на вашата специалност и то във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици“, каза Радев.

Той отбеляза, че благодарение на тази далновидност днес има надеждни млади попълнения, които гарантират нарастващи способности във военномедицинското осигуряване.

Радев: Войната ни показва, че отстояването на интересите ни ще бъде все по-сложно

Румен Радев акцентира още върху иновативното обучение и образование, както и върху изградената модерна, научна, образователна и социална инфраструктура.

„Вие сте положили две клетви – тази на защитник на родината и хипократовата клетва, вричайки се в най-висшите хуманни ценности, но днес вие поемате двойна отговорност – тази на българския офицер и на военния лекар, отговорност, която оттук нататък ще се измерва всеки ден със здравето и живота на военнослужещите и вашата преданост към родината“, обърна се президентът към курсантите.