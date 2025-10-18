България

Мъж почина след катастрофа в Русе

Причините за инцидента се изясняват

18 октомври 2025, 13:49
Мъж почина след катастрофа в Русе
Източник: iStock

М ъж е починал тази сутрин след катастрофа в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден около 6:45 часа. Автомобил е катастрофирал на бул. "Тутракан" в района на кръгово кръстовище. Автомобилът с русенска регистрация бил управляван от 52-годишен мъж. При навлизане в кръговото кръстовище колата се ударила челно в бетонна колона.

Шофьор загина при катастрофа край Русе

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Шофьорът е откаран с линейка в Университетската болница "Канев", като от там по-късно са информирали, че той е починал. 

Причините за инцидента се изясняват. 

Източник: БТА, Мартин Пенев    
Катастрофа Русе Починал мъж Шофьор МВР Спешна помощ Автомобил Кръгово кръстовище Бул. Тутракан Болница Канев
Последвайте ни

По темата

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Тръмп призова Украйна и Русия

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения

Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 18 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 17 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 16 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 19 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

България Преди 36 минути

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия

<p>Политически трус в Япония -&nbsp;опозицията се разцепва</p>

Лидерката на японската управляваща партия се доближи до премиерския пост, опозицията се разцепва

Свят Преди 54 минути

ПЯВ - трета по брой депутати в парламента, обяви, че ще прекрати разговорите с две други партии за сътрудничество при парламентарния вот за нов премиер

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Свят Преди 1 час

Следователи разследват причините за взрива

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

България Преди 2 часа

Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът, посочи тя

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Какво мислят родителите на Йоана за участието ѝ и успя ли младата балерина да даде пример на брат си?

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Свят Преди 2 часа

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Свят Преди 3 часа

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел"

<p>Почина китайски&nbsp;нобелов лауреат по физика</p>

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Свят Преди 3 часа

Той е член на Китайската академия на науките и професор в университета Цинхуа

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Свят Преди 3 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Любопитно Преди 4 часа

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

България Преди 4 часа

Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

България Преди 5 часа

Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Свят Преди 5 часа

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Свят Преди 6 часа

Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти"

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Свят Преди 6 часа

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита

<p>Как оцени Стармър разговора на Зеленски с европейските лидери?</p>

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Свят Преди 6 часа

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Мъдра притча: как да задържим тези, които обичаме

Edna.bg

8 романтични филма, които ще ви накарат да повярвате в истинската любов

Edna.bg

Симеон Николов дебютира за Локомотив Новосибирск

Gong.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Всички резултати и голмайстори от Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Nova.bg

Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Nova.bg