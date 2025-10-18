Мъж почина след катастрофа в Русе

М ъж е починал тази сутрин след катастрофа в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 6:45 часа. Автомобил е катастрофирал на бул. "Тутракан" в района на кръгово кръстовище. Автомобилът с русенска регистрация бил управляван от 52-годишен мъж. При навлизане в кръговото кръстовище колата се ударила челно в бетонна колона.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Шофьорът е откаран с линейка в Университетската болница "Канев", като от там по-късно са информирали, че той е починал.

Причините за инцидента се изясняват.