България

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия

18 октомври 2025, 14:39
Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет
Източник: БТА

П равителството полага максимално усилие да превърне военното строителство, развитието на Въоръжените сили, в приоритет. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в офицерско звание „лейтенант“ във Военномедицинската академия (ВМА). 

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия, увеличени са и стипендиите за обучение във висшите военни училища.

Атанас Запрянов: Няма да се връща наборната служба

Рязко нарасна броят на кандидатите за служба във Въоръжените сили и за обучение във висшите военни училища, каза още министърът на отбраната.

По думите му, предстои да бъде извършена ускорена модернизация на въоръжените ни сили. Той отбеляза, че ако се реализират всички проекти, които са започнати, и тези, които предстои да започнат по механизма „SAFE” на ЕС, в края на 2030 г. нашите въоръжени сили ще бъдат качествено различни от състоянието, в което се намират сега.

Ще има ли увеличение на заплатите на военнослужещите, какво каза министър Илиев

„Гответе се да бъдете лекари, да проявявате грижи за здравето на нашите военнослужещи, а във време на бойни действия – да осигурявате и медицински грижи на съюзниците, с които ще воюваме заедно“, обърна се Запрянов към курсантите.

По време на церемонията началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски отбеляза, че девет години са изминали от началото на програмата за военни лекари. По думите му, с третия випуск, който сега се изпраща по войсковите части, се доказва, че това е традиция, която дава надежда за развитието на военната медицина. „Не спирайте да мечтаете, колкото са по-големи мечтите ви, толкова ще бъдат и по-големи постиженията ви“, каза той на курсантите.

Източник: БТА, Константин Костов    
Военен приоритет Атанас Запрянов Въоръжени сили Военна медицина Курсанти Увеличение на заплати Модернизация на армията Висши военни училища Военномедицинска академия ЕС механизъм SAFE
Последвайте ни

По темата

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Тръмп призова Украйна и Русия

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения

Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 18 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 17 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 16 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 19 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

България Преди 1 час

Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

Свят Преди 1 час

Така вече Франция е загубила рейтинг от ниво АА в две от трите големи кредитни агенции

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Какво мислят родителите на Йоана за участието ѝ и успя ли младата балерина да даде пример на брат си?

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Свят Преди 2 часа

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства

<p>Радев: Специалността &quot;Военен лекар&quot; бе създадена преди пълномащабната война в Европа</p>

Румен Радев: Специалността "Военен лекар" бе създадена преди пълномащабната война в Европа

България Преди 2 часа

Радев акцентира още върху иновативното обучение и образование, както и върху изградената модерна, научна, образователна и социална инфраструктура

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Свят Преди 3 часа

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел"

<p>Почина китайски&nbsp;нобелов лауреат по физика</p>

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Свят Преди 3 часа

Той е член на Китайската академия на науките и професор в университета Цинхуа

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Свят Преди 3 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Любопитно Преди 4 часа

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

България Преди 4 часа

Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

България Преди 5 часа

Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

България Преди 5 часа

Разписано е и какви копюри ще дават банкоматите при теглене след нова година

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Свят Преди 5 часа

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Свят Преди 6 часа

Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти"

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Свят Преди 6 часа

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита

<p>Как оцени Стармър разговора на Зеленски с европейските лидери?</p>

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Свят Преди 6 часа

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Мъдра притча: как да задържим тези, които обичаме

Edna.bg

8 романтични филма, които ще ви накарат да повярвате в истинската любов

Edna.bg

Симеон Николов дебютира за Локомотив Новосибирск

Gong.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Всички резултати и голмайстори от Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Nova.bg

Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Nova.bg