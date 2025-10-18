Свят

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства

18 октомври 2025, 12:30
Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София
Източник: iStock

С толичната полиция задържа 103-ма души при специализирана акция срещу наркоразпространението, като са иззети кокаин, марихуана, фентанил, метамфетамин и екстази, съобщи на брифинг комисар Станислава Тодорова, заместник-началник  на столичното Трето управление, цитирана от пресцентъра на МВР.

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства.

Спецакция в София, четирима души са задържани

Припомняме, че при акция между  Главната дирекция "Национална полиция", Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Русе и Окръжна прокуратура – Русе на 15 и 16 октомври в Русе и София бяха задържани за до 24 часа четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които се смята, че са разпространявали високорискови наркотици.

Източник: БТА, Константин Костов    
Наркоразпространение Полицейска акция Задържани МВР София Русе Наркотични вещества Кокаин Фентанил Досъдебно производство
