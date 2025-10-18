Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

С толичната полиция задържа 103-ма души при специализирана акция срещу наркоразпространението, като са иззети кокаин, марихуана, фентанил, метамфетамин и екстази, съобщи на брифинг комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на столичното Трето управление, цитирана от пресцентъра на МВР.

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства.

Спецакция в София, четирима души са задържани

Припомняме, че при акция между Главната дирекция "Национална полиция", Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Русе и Окръжна прокуратура – Русе на 15 и 16 октомври в Русе и София бяха задържани за до 24 часа четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които се смята, че са разпространявали високорискови наркотици.