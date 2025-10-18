Свят

Лидерката на японската управляваща партия се доближи до премиерския пост, опозицията се разцепва

ПЯВ - трета по брой депутати в парламента, обяви, че ще прекрати разговорите с две други партии за сътрудничество при парламентарния вот за нов премиер

18 октомври 2025, 14:21
Лидерката на японската управляваща партия се доближи до премиерския пост, опозицията се разцепва
Източник: БТА

Н аскоро избраната лидерка на управляващата в Япония Либерално-декратическа партия (ЛДП) Санае Такаичи се доближи до поста на министър-председател, тъй като в опозиционния блок настъпи разделение, информира японската новинарска агенция Киодо.

Партията на японското възстановяване (ПЯВ) – трета по брой депутати в парламента, обяви вчера, че ще прекрати разговорите с две други големи опозиционни партии за сътрудничество при парламентарния вот за нов премиер идната седмица. Това повишава вероятността Такаичи да стане първата жена премиер на Япония, отбелязва Киодо.

ЛДП започна да търси коалиционен партньор миналия понеделник, след като партията "Комейто“ обяви, че след 26 години на съюзничество напуска управляващата коалиция. Това оттегляне постави под още по-голяма въпросителна възможното парламентарно мнозинство в полза на ЛДП и съответно намали шансовете на бившата вътрешна министърка Такаичи за премиерския пост.

Санае Такаичи
Санае Такаичи Източник: БТА
  • Новото партньорство

Оттеглянето на "Комейто“ премахна бариерите между Либерално-демократическата партия и Партията на японското възстановяване, появили се през миналото десетилетие на този век, посочва Киодо. В региона Кансай, обхващащ Осака и Киото, силните мрежи на "Комейто“ на местно ниво отдавна се конкурираха с нарастващото влияние на ПЯВ, отбелязва японската новинарска агенция.

С излизането на "Комейто“ от управляващата коалиция законодателите от ЛДП сега виждат по-ясен път към изграждане на ново партньорство с ПЯВ, което покачва шансовете на Санае Такаичи, избрана за лидер на управляващата партия на 4 октомври на мястото на подалия оставка премиер Шигеру Ишиба.

Много законодатели в ПЯВ имат консервативни възгледи, показвайки по този начин идеологическа близост с Такаичи, една от най-дясно ориентираните фигури в ЛДП. От друга страна, отношенията между консервативната Такаичи и "Комейто“, която се нарича "партия на мира“, отдавна се смятаха за обречени поради различните им идеологически позиции относно националната сигурност и дипломатическите отношения с Китай, обръща внимание Киодо.

Партията на японското възстановяване, която започна коалиционни преговори с ЛДП в четвъртък, заяви на среща с Конституционната демократическа партия (КДП) и с Демократическата партия за хората (ДПХ), че сътрудничеството с тях е "много трудно“, каза на пресконференция Фумитаке Фуджита, съпредседател на партията, чиято централа е в Осака.

Освен това той обяви, че политическите консултации с ЛДП "са напреднали значително“ след срещата на двете партии вчера и предстои "окончателно договаряне“ на споразумение за сътрудничество – най-вероятно в понеделник, посочи Киодо.

Санае Такаичи
Санае Такаичи Източник: БТА

Неговата партия, известна още като "Нипон Ишин", заяви подкрепата си за Такаичи при парламентарния вот, предвиден за вторник, 21 октомври, ако ЛДП обещае да зачете нейните политически приоритети. Взети заедно, двете партии биха били само на две места от мнозинство в Камарата на представителите в японския парламент, която има решаващия глас при избора на министър-председател, подчертава Киодо.

В разговорите на ПЯВ с КДП и ДПХ е била обсъждана идеята да се издигне кандидатурата за министър-председател на лидера на Демократическата партия за хората Юичиро Тамаки, отбелязва Киодо. Конституционната демократическа партия, която е най-голямата опозиционна сила в Япония, сега обмисля възможността в битката с Такаичи да се включи председателя си Йошихико Нода.

"Това е шанс за смяна на правителството, който се появява веднъж на десет години“, заяви Нода в края на миналата седмица, цитиран от Франс прес.

На свой ред, Киодо цитира високопоставен представител на доскорошния младши коалиционен партньор на управляващите, според когото „Комейто“ може да не подкрепи кандидат на опозицията в гласуването за министър-председател. Лидерът на партията Тецуо Сайто беше казал, че не би изключил "никаква възможност“.

Тези ходове и изявления идват след споразумението от сряда между Такаичи и лидера на ПЯВ Хирофуми Йошимура да започнат разговори за съгласуване на политическите линии, посочва Киодо.

Йошимура, който е и губернатор на Осака, заяви в телевизионно предаване вчера, че неговата група няма да сформира коалиция с ЛДП, освен ако не се постигне споразумение до края на годината за конкретни съкращения на депутатските мандати в парламента, което е "условие, неподлежащо на договаряне“, съобщи Киодо. Според Йошимура намаляването на броя на законодателите е от съществено значение за постигане на по-мащабни национални промени, а партийното лидерство на Такаичи би било ключов фактор за осъществяването на подобна реформа.

Санае Такаичи
Санае Такаичи Източник: БТА

Той каза, че целта на партията му е да намали местата в парламента с 10% по време на извънредната сесия на Диетата по-късно тази година. Йошимура заяви, че за някои това може да звучи "глупаво“ на някои, но подобни смели действия са необходими, за да се породи политически импулс за по-задълбочена реформа.

Една от най-влиятелните фигури в ЛДП – Ичиро Айсава, зае противоположна позиция. "Реформите не означават съкращаване на местата в парламента“, заяви в публикация в социалните мрежи Айсава, изключвайки напълно плана на Йошимура. Аргументът на политика от ЛДП е, че съкращаването на депутатските мандати ще намали броя на народните представители от селските райони.

Айсава, който председателства надпартиен съвет по избирателната система на Камарата на представителите, е добре запознат с изборните въпроси, посочва Киодо, добавяйки, че дебатите за съкращаване на броя на парламентарните места е чувствителна политическа тема в Япония.

В 465-членната долна камара на парламента – Камарата на представителите (Сюгиин), чието решение за избора на министър-председател има предимство пред това на Камарата на съветниците (Сангиин), ЛДП държи 196 места, КДП има 148, ПЯВ – 35, ДПХ – 27, а „Комейто“ – 24.

Взети заедно, двете партии биха били само на две места по-малко от мнозинство в долната камара, която има решаващия глас за избора на министър-председател. Всеки кандидат, който си осигури обикновено мнозинство на първия тур на вота, ще спечели одобрение. Ако няма такъв, двамата претенденти с най-много гласове отиват на балотаж.

"Въпреки че ситуацията остава нестабилна, има вероятност от 75% Такаичи да бъде назначена за следващ премиер на Япония“, твърдят анализатори от "Юрейша Груп", цитирани от Киодо.

Санае Такаичи
Санае Такаичи Източник: БТА
  • Икономическият план на Такаичи е застрашен

Политическата разпокъсаност на Япония може да обърка икономическите планове на Такаичи, гласи заглавието на публикуван вчера анализ на Макико Ямадзаки и Лейка Кихара от Ройтерс.

"След седмица на шеметни обрати Санае Такаичи може би най-накрая е намерила политическата подкрепа, от която се нуждае, за да стане следващият премиер на Япония, но новите съюзи носят рискове икономическите ѝ планове да потънат в условията на все по-фрагментирания законодателен орган“, отбелязва агенцията.

Такаичи спечели надпреварата за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия по-рано този месец след балотаж с Шинджиро Коидзуми. Според досегашната практика това ѝ гарантираше премиерския пост, но младшият коалиционен партньор "Комейто“ изведнъж оттегли подкрепата си за нея, припомня Ройтерс.

Това принуди Такаичи да потърси подкрепата на дясната Партия на японското възстановяване, която се обявява за драстична реформа в сферата на социалното осигуряване, посочва Ройтерс. От една страна, подобен съюз би могъл да даде на кандидатката за министър-председател зелена светлина да разхлаби фискалния кран чрез големи публични разходи и дори чрез намаляване на данъците, като се има предвид фокусът ѝ върху съживяването на растежа, а не върху възстановяването на фискалната дисциплина, отбелязват Ямадзаки и Кихара.

Въпреки това липсата на политически консенсус и отслабеното влияние в парламента на правителството на малцинството на ЛДП също биха възпрепятствали новите закони, необходими за справяне с хроничния недостиг на работна ръка в Япония, застаряването на населението и продоволствения дефицит.

"Без значение кой е премиер, има голяма вероятност да бъдат приети големи икономически пакети – те по-лесно биха спечелили подкрепа от страна на опозиционните партии“, казва пред Ройтерс Кейджи Канда, старши икономически сътрудник в Института за изследвания „Дайва“.

Санае Такаичи
Санае Такаичи Източник: БТА

„Но има и други политически приоритети, които Япония трябва да следва, за да се справи с ограниченията в доставките, което вероятно няма да доведе до голям напредък предвид политическата ситуация“, посочва той.

Политическата нестабилност допринася за несигурността за компаниите, които се борят за яснота относно въздействието на американските мита, обръща внимание Ройтерс, добавяйки, че Такаичи може да се сблъска и с ограничения върху мащаба на разходите предвид слабите си позиции в управляващата партия и наличието на дългогодишни депутати с по-консервативни политически възгледи.

Сред тях е бившият премиер и министър на финансите Таро Асо, който беше назначен за заместник-председател на ЛДП. Той настоява за поддържане на ред във фискалната система на силно задлъжнялата Япония и избягване на прекомерна зависимост от по-свободната парична политика по отношение на растежа.

"Такаичи трябва да преговаря със законодатели от други фракции. Ще ѝ бъде трудно да предприеме решителни мерки“, каза Нориацу Танджи, главен стратег по облигациите в компанията "Мидзухо“.

"Ако ЛДП и ПЯВ сформират коалиция, това няма да доведе веднага до големи фискални разходи. Ключовите политически мерки, които "Нипон Ишин" предлага, не изискват значително емитиране на дълг“, пишат анализатори от "Дайва“.

В крайна сметка пазарите може да послужат като ограничение срещу призивите за големи, всеобхватни разходи. Доходността по японските държавни облигации се е повишила, особено в дългия край на кривата, тъй като пазарите отчитат възможността за повече емитиране на дълг за финансиране на плановете за разходи, обобщава Ройтерс.

Санае Такаичи
Санае Такаичи Източник: БТА

 

Източник: БТА, Иво Тасев    
Санае Такаичи Япония Министър председател на Япония Либерално-демократическа партия ЛДП Партия на японското възстановяване ПЯВ Политическа коалиция Парламентарни избори Комейто Политическа нестабилност Икономическа политика
