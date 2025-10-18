Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Н а 103-годишна възраст почина известният китайски физик и лауреат на Нобелова награда Ян Чженинг, съобщи Централната китайска телевизия.

Според информационната агенция, Ян Чженинг, член на Китайската академия на науките и професор в университета Цинхуа, е починал поради заболяване.

Prof. Chen Ning Yang, a world-renowned physicist, Nobel Laureate in Physics, Academician of the Chinese Academy of Sciences, Professor at Tsinghua University, and Honorary Director of the Institute for Advanced Study at Tsinghua University, passed away in Beijing due to illness… pic.twitter.com/WIsZlfIvEq — Tsinghua University (@Tsinghua_Uni) October 18, 2025

Той е роден в Хефей (провинция Анхуей в Източен Китай). През 40-те години на миналия век емигрира в САЩ, където се занимава с изследвания и преподаване. През 1957 г. получава Нобелова награда с колегата си Ли Зонгдао за съвместната им работа, оспорваща принципа за запазване на четността като фундаментален закон на ядрената физика. Той е известен и с математическия модел за описание на взаимодействията на частици, носители на сила, разработен в началото на 50-те години на миналия век с американския физик Робърт Милс. Този модел Става известен като теорията на Ян-Милс.

Преди повече от 20 години ученият се завръща в Китай, където прави значителен принос за обучението на висококвалифицирани специалисти по физика. Той също така насърчава международния научен обмен.