Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Той е член на Китайската академия на науките и професор в университета Цинхуа

18 октомври 2025, 11:48
Източник: Istock

Н а 103-годишна възраст почина известният китайски физик и лауреат на Нобелова награда Ян Чженинг, съобщи Централната китайска телевизия. 

Според информационната агенция, Ян Чженинг, член на Китайската академия на науките и професор в университета Цинхуа, е починал поради заболяване. 

Той е роден в Хефей (провинция Анхуей в Източен Китай). През 40-те години на миналия век емигрира в САЩ, където се занимава с изследвания и преподаване. През 1957 г. получава Нобелова награда с колегата си Ли Зонгдао за съвместната им работа, оспорваща принципа за запазване на четността като фундаментален закон на ядрената физика. Той е известен и с  математическия модел за описание на взаимодействията на частици, носители на сила, разработен в началото на 50-те години на миналия век с американския физик Робърт Милс. Този модел Става известен като теорията на Ян-Милс. 

Преди повече от 20 години ученият се завръща в Китай, където прави значителен принос за обучението на висококвалифицирани специалисти по физика. Той също така насърчава международния научен обмен. 

Източник: БГНЕС     
Ян Чженинг китайски физик Нобелова награда теория на Ян-Милс ядрена физика Робърт Милс Ли Зонгдао университет Цинхуа Китайска академия на науките запазване на четността
