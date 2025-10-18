Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения

Свят

18 октомври 2025, 13:32
Източник: БТА

О бвинението срещу Джон Болтън за разкриване на класифицирана информация е по-тежко от последните обвинения срещу други двама политически противници на президента Доналд Тръмп, но бившият съветник по националната сигурност на САЩ има няколко възможности за защита, смятат правни експерти, отбелязва Ройтерс.

Седемдесет и шест годишният Болтън каза вчера, че е поредната мишена на оръжието на Тръмп срещу враговете му, в което е превърнато Министерството на правосъдието на САЩ. Той пледира невинен вчера по 18 обвинения за неправомерно притежание на класифицирана информация, свързана с националната отбрана.

Тръмп, републиканец, който водеше предизборната си кампания с обещания за възмездие, след като се сблъска с множество правни проблеми след първия си мандат в Белия дом, който приключи през 2021 г., се отказа от действащи в продължение на десетилетия наредби, предназначени да предпазят федералните правоприлагащи органи от политически натиск.

Неотдавнашните обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, които разследваха Тръмп, разтревожиха някои критици на Тръмп, които твърдят, че използването на наказателната система за репресиране на политически врагове прилича на тактиката на авторитарните лидери.

Но има ключови разлики между обвинението срещу Болтън и тези срещу Коми и Джеймс.

Разследването срещу Болтън, който бе съветник по националната сигурност на Тръмп през 2018 г. и 2019 г., но оттогава се превърна в отявлен негов критик, започна през 2022 г., преди сегашната администрация на Тръмп.

Обвиненията бяха повдигнати от опитни прокурори в прокуратурата на щата Мериленд и Министерството на правосъдието. Както Коми, така и Джеймс бяха обвинени от Линдзи Халиган, новоназначена прокурорка в щата Вирджиния, след като Тръмп уволни предшественика ѝ заради нежеланието му да продължи разследванията.

Състоящото се от 26 страници обвинение срещу Болтън съдържа също така много повече подробности от другите дела.

"Това обвинение е значително по-изчерпателно от онези изключително оскъдни обвинения", каза Бенджъмин Клубс, вашингтонски адвокат и бивш прокурор.

Адвокатът на Болтън, Аби Лоуъл, не е коментирал засега. Представител на Министерството на правосъдието също отказа да коментира.

  • По евентуалните аргументи за съдебен произвол и отмъщение

Подобно на Коми и Джеймс, Болтън може да поиска обвинителния акт да бъде отхвърлен на основание съдебен произвол, което означава, че е обвинен за поведение, за което други хора в подобна ситуация обикновено не са обвинявани, или отмъстително преследване, което предполага, че е обвинен в отмъщение за упражняване на законните си права.

Коми пледира невинен по обвиненията в лъжа пред Конгреса. Джеймс се очаква да се яви в съда по обвинения в измама с ипотеки по-късно този месец и отрече да е извършила нарушение.

За да докаже тезата си, че е жертва на съдебен произвол, Болтън би могъл да се аргументира, че никой от служителите на администрацията на Тръмп не е бил обвинен за инцидент по-рано тази година, при който американският министър на отбраната Пийт Хегсет сподели подробности за предстояща атака в онлайн група за съобщения в приложението "Сигнал", в която са участвали съпругата му, брат му, личният му адвокат и журналист от сп. "Атлантик".

Служители на администрацията на Тръмп отрекоха, че е била споделена каквато и да е класифицирана информация.

От друга страна, за да се аргументира, че е жертва на репресия, Болтън би могъл да посочи многобройните изявления, които Тръмп направи в интервюта и в социалните мрежи, където твърди, че Болтън е нарушил закона и трябва да влезе в затвора. Той би могъл да се аргументира, че тези изявления показват желанието на Тръмп за отмъщение за публичните критики на Болтън към него, които са защитени от Конституцията на САЩ.

Такива искания обаче се сблъскват с големи изисквания и съдиите може да са по-малко склонни да ги удовлетворят, ако доказателствата изглеждат силни, каза Стивън Кеш, бивш прокурор, който сега е изпълнителен директор на "Стеди Стейт" (The Steady State), коалиция за защита на демокрацията, съставена от бивши професионалисти в областта на националната сигурност.

Коми също така възнамерява да каже, че обвинението срещу него трябва да бъде отхвърлено, защото Халиган не е била назначена по надлежния ред, аргумент, който не би бил валиден за Болтън, тъй като неговото дело се разглежда в щата Мериленд.

  • Обвиненията се основават на "дневниците" на Болтън

Ако делото стигне до започване на съдебен процес, Болтън би могъл да каже, че материалите, за които се твърди, че е запазил и предал, не са били класифицирани или потенциално опасни за националната отбрана на САЩ.

Обвинителният акт обвинява Болтън, че е изпращал "дневници" на ежедневните си дейности, докато е бил съветник по националната сигурност, включително информация, събрана от брифинги на разузнаването и срещи с чуждестранни лидери, на две лица, които не са били упълномощени да получават класифицирана информация.

Според двама официални американски представители това са били съпругата и дъщеря му, отбелязва Ройтерс. Болтън понякога наричаше получателите "редактори" и по това време работеше върху мемоари за администрацията на Тръмп, според обвинителния акт.

Лоуъл каза в изявление в четвъртък, че записите не са били класифицирани и са били споделени само с най-близките роднини на Болтън.

Тъй като делото се фокусира върху писмените записки на Болтън, а не върху документи, съдържащи гриф "Строго секретно", прокурорите ще трябва да докажат пред съдебните заседатели, че информацията в дневниците му е била действително класифицирана и свързана с националната отбрана. "Това усложнява доказателствената част", каза Кеш, цитиран от Ройтерс.

Според обвинителния акт, който бе внесен срещу Болтън в четвъртък, той е споделил със съпругата и дъщеря си бележки от над 1000 страници, съдържащи поверителна информация, която е събрал от срещи с други служители на правителството на САЩ и чуждестранни лидери, както и от заседания на разузнаването, съобщи Асошиейтед прес. Властите твърдят, че част от тази информация е била разкрита, когато агенти, за които се смята, че са свързани с иранското правителство, са хакнали електронната поща на Болтън, използвана от него, за да изпраща на близките си бележките си за своята дейност, подобни на дневник.

"Всеки, който злоупотребява със служебното си положение и застрашава националната ни сигурност, ще бъде подведен под отговорност. Никой не е над закона", каза при предявяването на обвинителния акт срещу Болътн главният прокурор на САЩ Пам Бонди. "Правосъдието е еднакво за всички американци", заключи Бонди.

Освен това американското Министерство на правосъдието твърди, че бившият съветник на Тръмп е съхранявал в дома си строго класифицирана разузнавателна информация за плановете на чуждестранен враг да атакува американските сили в чужбина, за тайни операции на правителството на САЩ, както и други държавни тайни.

Болтън е дългогодишен деец на Републиканската партия в областта на външната политика и изявен вашингтонски ястреб, работил повече от година в първата администрация на Тръмп, преди да бъде уволнен през 2019 г. През юни 2020 г. Джон Болтън публикува остра книга за 17-те месеца, прекарани от него като съветник по националната сигурност на Тръмп, когото описва като "неспособен" да ръководи САЩ, отбелязва Франс прес.

Книгата, озаглавена "Стаята, където се случи това", представя Тръмп като крайно незапознат по въпросите на външната политика. Адвокатите на Болтън казаха, че той е продължил да пише книгата, след като служител на Съвета за национална сигурност на Белия дом, с когото бившият съветник на Тръмп е работил в продължение на месеци, е заявил, че ръкописът вече не съдържа класифицирана информация, посочва Асошиейтед прес.

Вижте повече в нашата галерия:

[gallery]16788[/gallery]

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Джон Болтън Класифицирана информация Доналд Тръмп Обвинения Национална сигурност Министерство на правосъдието Политическо преследване Съдебен произвол Дневници Правни експерти
