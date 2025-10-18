България

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Фондът повиши прогнозите си за България до 3 процента за 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година

18 октомври 2025, 13:00
Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България
Източник: Георги Димитров

О сновният принос за повишаването на оценките на Международния валутен фонд (МВФ) за икономическия растеж на България е на вътрешни фактори, каза управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за БТА по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон. 

Фондът повиши прогнозите си за България до 3 процента за 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година. 

Страната ни има стабилна банкова система, нисък публичен дълг и активен частен сектор. Българският бизнес остава двигател на растежа – гъвкав, иновативен и устойчив, открои Радев основните фактори, благоприятстващи икономическата динамика.

Същевременно, по думите му, очакваното ускоряване на инфлацията (до 3,6 на сто тази година и 3,4 на сто през 2026 г. - бел. ред.) е временно – резултат от базови ефекти и промени в регулирани цени. Той подчерта, че е важно фискалната политика да не влиза в противоречие с паричната, като при запазване на баланса инфлацията ще продължи да се успокоява.

Устойчивостта на икономическия растеж в условия на висока несигурност и ограничени ресурси е темата, привлякла основно вниманието по време на разговорите между водещи финансисти от целия свят, които се състояха тази седмица във Вашингтон, посочи още Димитър Радев. 

Лихвените равнища в повечето водещи икономики, включително в еврозоната, вече се намират на неутрална или близо до неутрална територия, което предполага по-балансирана парична позиция. За разлика от това, фискалното пространство остава силно ограничено. Общото послание е, че стабилността изисква повече последователност и координация между политиките – както на национално, така и на глобално ниво, отбеляза той. 

По думите му България остава сред страните с най-нисък дълг в Европейския съюз, което е основното сравнително предимство на страната ни. В същото време обаче фискалната дисциплина постепенно се разхлабва и дефицитът расте. Устойчивостта, натрупана през годините, особено в периода до 2020 г., е напът да бъде компрометирана и трябва да бъде защитена чрез умерена и предвидима бюджетна политика, предупреди централният банкер. 

Процесът на присъединяване на България към еврозоната предизвиква естествен интерес сред участниците във форума, тъй като България постигна запазване на относителна макроикономическа стабилност в сложна вътрешна и външна среда и тази стъпка се оценява като логична и като сериозен успех, но и като изпитание за устойчивостта на политиките, сподели впечатленията си управителят на БНБ. Еврозоната не е крайна цел, а ангажимент – към предсказуемост, институционална зрялост и доверие, подчерта той.

Следва пълният текст на интервюто: 

Г-н Радев, представлявате България на годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка, които събират водещите финансисти от целия свят. Кои са основните теми, към които са насочени дискусиите?

- Фокусът е върху устойчивостта на растежа в условия на висока несигурност и ограничени ресурси. Лихвените равнища в повечето водещи икономики, включително в еврозоната, вече се намират на неутрална или близо до неутрална територия, което предполага по-балансирана парична позиция. За разлика от това, фискалното пространство остава силно ограничено. Общото послание е, че стабилността изисква повече последователност и координация между политиките – както на национално, така и на глобално ниво.

БНБ: Необходимо е спешно дисциплиниране на бюджета

След предишната среща през април голямата новина за България бе одобрението за присъединяването на страната ни към еврозоната. Кои аспекти на този процес привличат интереса на колегите Ви? Променя ли се тежестта на България при подобни срещи?

- Интересът е естествен, защото България запази относителна макроикономическа стабилност в сложна вътрешна и външна среда. Колегите гледат на присъединяването ни като на логична стъпка и сериозен успех, но и като на изпитание за устойчивостта на политиките. Еврозоната не е крайна цел, а ангажимент – към предсказуемост, институционална зрялост и доверие.

МВФ очаква ръст на българската икономика

МВФ повиши оценките си за растежа на българската икономика за тази и идната година. Доколко тази възходяща корекция отразява общата тенденция на по-оптимистични очаквания за световната икономика и доколко се дължи на специфични за страната ни фактори?

- Отчасти това е отражение на относително по-добрата глобална икономическа среда, но основният принос е вътрешен – стабилна банкова система, нисък публичен дълг и активен частен сектор. Българският бизнес остава двигател на растежа – гъвкав, иновативен и устойчив. Нашата задача е да му осигурим предвидима среда, в която да продължи да инвестира и създава стойност.

МВФ даде добра оценка на правителството

Прогнозите за инфлацията са за известно ускоряване в краткосрочен план. Какво стои зад тази тенденция и очаква ли се тя да бъде продължителна?

- Очакваното ускоряване е временно – резултат от базови ефекти и промени в регулирани цени. Основната средносрочна тенденция е към постепенно забавяне. Важно е фискалната политика да не влиза в противоречие с паричната. Ако балансът се запази, инфлацията ще продължи да се успокоява.

МВФ: БГ икономиката с ръст още тази година

В дискусиите във Вашингтон представители на МВФ отбелязаха ограниченото фискално пространство в много страни. Къде се намира България?

- България остава сред страните с най-нисък дълг в Европейския съюз - това е нашето основно сравнително предимство. В същото време фискалната дисциплина постепенно се разхлабва и дефицитът расте. Натрупаната през годините, особено в периода до 2020 г., устойчивост е напът да бъде компрометирана. Тя трябва да се защити чрез умерена и предвидима бюджетна политика, защото именно от нея зависи стабилността ни в дългосрочен план.

Кристалина Георгиева: България в еврозоната е реална и изпълнима цел

В най-новия си икономически бюлетин БНБ отчита ускорен годишен растеж на депозитите до 11,8 процента преди влизането в еврозоната. Очаквате ли след 1 януари обратен процес и насочване на част от тези средства към икономическия оборот?

- Да, възможно е част от тези средства постепенно да се насочат към инвестиции и потребление. Това обаче зависи от доверието в политическата и икономическата рамка. Ръстът на депозитите е показател за стабилност и предпазливост – нещо, което е по-добре да имаме, отколкото да ни липсва.

Източник: БТА, Елена Савова      
МВФ Икономически растеж БНБ Инфлация Еврозона Фискална политика Бюджетен дефицит Публичен дълг Банкова система Димитър Радев
Последвайте ни

По темата

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Тръмп призова Украйна и Русия

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 17 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 16 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 15 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

България Преди 38 минути

Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът, посочи тя

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Любопитно Преди 53 минути

Какво мислят родителите на Йоана за участието ѝ и успя ли младата балерина да даде пример на брат си?

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Свят Преди 1 час

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел"

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Свят Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Любопитно Преди 2 часа

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

България Преди 3 часа

Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

България Преди 4 часа

Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

България Преди 4 часа

Разписано е и какви копюри ще дават банкоматите при теглене след нова година

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Свят Преди 4 часа

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Свят Преди 4 часа

Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти"

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Свят Преди 4 часа

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита

<p>Как оцени Стармър разговора на Зеленски с европейските лидери?</p>

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Свят Преди 5 часа

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място

<p>Германският канцлер: АзГ иска да ни унищожи</p>

Германският канцлер Мерц: АзГ иска да ни унищожи

Свят Преди 5 часа

<p>Могат ли &quot;горещите вълни&quot;&nbsp;да са знак за повишен сърдечен риск при жените?</p>

Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

България Преди 5 часа

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Свят Преди 5 часа

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Маникюрист на блатото? Каква е истината? Йоана от “Игри на волята” с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Edna.bg

10 вкусни брънч рецепти, които да пробваш през уикенда

Edna.bg

Приеха родна легенда в Залата на славата на световния волейбол

Gong.bg

Лудогорец се възползва от ново правило на УЕФА

Gong.bg

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Nova.bg

Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ)

Nova.bg