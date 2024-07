Има ли горе и долу в Космоса?

З а хората способността да се ориентират е от решаващо значение. Да се изгубиш е достатъчно лошо, но да не знаеш кой път е нагоре и кой надолу е още по-лошо. През повечето време на Земята, благодарение на гравитацията, това не е проблем, но какво се случва в Kосмоса без тази помощ?

Международната космическа станция (МКС) и космическата станция "Тянгун" се намират в рамките на гравитационната зона на Земята, на около 400 км височина. На такова малко разстояние в сравнение с радиуса на Земята гравитацията е почти 90 % по-силна, отколкото на морското равнище. Въпреки това астронавтите на станциите, както и самите спътници, не изпитват това, защото се намират в свободно падане.

Ако гравитацията на Земята се изключи по някакъв магически начин, те ще полетят в Kосмоса по допирателна към орбитата, както топче на връвчица се върти около главата на дете, когато го пусне.

Веднъж попаднали в Космоса, безтегловността се запазва. Тъй като цялата станция пада заедно, няма усещане за падане, така че хората и предметите се носят.

Въпреки това има причина самолетът с намалена гравитация, официално известен като KC-135 0-G, да има своя неапетитен прякор "Повърната комета".

Хората са прекарали милиони години, развивайки се в гравитационно поле, и загубата му може да се окаже неприятна. За мнозина загубата му води до дезориентация и гадене.

This broke my mind. Why have I never thought of this? Earth is an orb floating in space, so there's really no up/down, north/south. The decision to put north & south (Eurocentric) where we see it on maps isn't an absolute but arbitrary. Mainly political motivations. Maps are lies https://t.co/UQhZKJRXms