Сладко! Сара Джесика Паркър осинови котето от "И просто ей така"

Н а Кари Брадшоу ѝ отне известно време да загрее за идеята да осинови животно. Сара Джесика Паркър - не чак толкова.

В "И просто ей така..." сезон 2, в живота на Кери има нов космат приятел - изпепеляващо котенце, което Че Диас довежда в апартамента ѝ и което се казва Шу (Обувка).

Във вторник Паркър разкри, че Шу, която всъщност се казва Лотос, вече живее в семейството ѝ. Тя допълни, че са осиновили котето от хуманното общество и то се присъединява към другите две котки в техния дом в Уест Вилидж.

"Ако ви изглежда познат, то е защото е", написа Паркър под снимките на Лотос. "Името му извън камерата е Лотос."

