Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни - в рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си

13 януари 2026, 13:01
Х итът на Netflix "KPop Demon Hunters" спечели "Златен глобус" за най-добър анимационен филм, а популярната песен "Golden" от кинолентата беше обявен за най-добра оригинална песен, предаде ВВС.

Анимационният филм, чийто сюжет се върти около момичешката група Huntr/x, която използва музиката, за да спасява света от зли сили, е постигнал множество успехи в класациите след премиерата си през юни.

Анимационни K-pop групи превзеха световните музикални класации

Режисьорката Маги Канг заяви: „Чрез този филм наистина искахме да изобразим женските герои по начина, по който познаваме жените – като наистина силни и смели.“ Колегата ѝ режисьор Крис Апелханс, който прие наградата за най-добър анимационен филм заедно с Канг, нарече филма „любовно писмо към музиката“. „Към силата, която има тя да ни свързва, да ни кара да виждаме някакво споделено човечество“, допълни той.

Феновете споделят, че филмът е докоснал сърцата им с темите си за овластяване, самоприемане, общност и борба с вътрешните „демони“.

Певицата и авторка на песни Ким Ън-дже, известна като Едже, която е съавтор и изпълнител на „Golden“, прие наградата за най-добра оригинална песен заедно с Марк Зоненблик и Лий Хи-джун. В прочувствена реч тя си припомни, че „неуморното“ ѝ преследване в началото на кариерата ѝ да стане K-pop идол е приключило с отхвърляне и разочарование. Тя посвети наградата на „хората, на които са били затваряни врати“. „Никога не е твърде късно да блеснеш, както си роден да бъдеш“, каза тя, цитирайки текста на песента. „Аз съм част от песен, която помага на други момичета, момчета и всички да преодолеят трудностите си, за да се приемат“, допълни Ejae.

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни. В рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си. Друг сингъл, „Your Idol“, достигна осмо място в Hot 100.

Отличията на „Златен глобус“ в неделя идват, след като по-рано този месец филмът беше обявен за най-добър анимационен филм, а „Golden“ – за най-добра песен на наградите Critics Choice.

По-рано Ejae сподели пред ВВС, че успехът на филма „се чувства като сън“. „Все едно сърфирам за първи път и току-що дойде голяма вълна“, каза тя пред BBC Newsbeat. „Опитвам се да се справя възможно най-добре.“

Корейско-американската актриса Арден Чо, която озвучава главния герой Руми, заяви, че животът ѝ отразява пътя на Руми. „Мога честно да кажа, че в различни моменти от живота си мразех много от себе си и исках да бъда някой друг“, сподели тя пред BBC Global Women. „Мразех факта, че изглеждам като азиатка, че нямах сини очи и руса коса, защото по онова време това се смяташе за красиво.“ Чо добави, че филмът е почит към хората от недопредставени общности – творба, която носи „надежда, радост и любов на всички тези различни общности“.

Успехът на филма на „Златен глобус“, често разглеждан като прелюдия към наградите „Оскар“, вероятно ще засили очакванията за Оскари. „KPop Demon Hunters“ е един от 35-те пълнометражни филма, които отговарят на условията за категорията за анимационен филм на тазгодишните „Оскари“. Все още обаче не са обявени филмите, включени в краткия списък за тази категория.

Източник: BBC    
