Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Х итът на Netflix "KPop Demon Hunters" спечели "Златен глобус" за най-добър анимационен филм, а популярната песен "Golden" от кинолентата беше обявен за най-добра оригинална песен, предаде ВВС.

Анимационният филм, чийто сюжет се върти около момичешката група Huntr/x, която използва музиката, за да спасява света от зли сили, е постигнал множество успехи в класациите след премиерата си през юни.

Анимационни K-pop групи превзеха световните музикални класации

Режисьорката Маги Канг заяви: „Чрез този филм наистина искахме да изобразим женските герои по начина, по който познаваме жените – като наистина силни и смели.“ Колегата ѝ режисьор Крис Апелханс, който прие наградата за най-добър анимационен филм заедно с Канг, нарече филма „любовно писмо към музиката“. „Към силата, която има тя да ни свързва, да ни кара да виждаме някакво споделено човечество“, допълни той.

“Golden” from Kpop Demon Hunters won Best Original Song at the 2026 Golden Globes. pic.twitter.com/rFuRhiiFVl — EJAE Updates (@EjaeUpdates) January 12, 2026

Феновете споделят, че филмът е докоснал сърцата им с темите си за овластяване, самоприемане, общност и борба с вътрешните „демони“.

Певицата и авторка на песни Ким Ън-дже, известна като Едже, която е съавтор и изпълнител на „Golden“, прие наградата за най-добра оригинална песен заедно с Марк Зоненблик и Лий Хи-джун. В прочувствена реч тя си припомни, че „неуморното“ ѝ преследване в началото на кариерата ѝ да стане K-pop идол е приключило с отхвърляне и разочарование. Тя посвети наградата на „хората, на които са били затваряни врати“. „Никога не е твърде късно да блеснеш, както си роден да бъдеш“, каза тя, цитирайки текста на песента. „Аз съм част от песен, която помага на други момичета, момчета и всички да преодолеят трудностите си, за да се приемат“, допълни Ejae.

...and the winner for Best Animated Motion Picture is KPop Demon Hunters! 🥳 #GoldenGlobes pic.twitter.com/KuDZFoZUSH — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни. В рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си. Друг сингъл, „Your Idol“, достигна осмо място в Hot 100.

Отличията на „Златен глобус“ в неделя идват, след като по-рано този месец филмът беше обявен за най-добър анимационен филм, а „Golden“ – за най-добра песен на наградите Critics Choice.

EJAE’s acceptance speech for her first Golden Globe for her original song “Golden” from ‘KPOP DEMON HUNTERS’



“Rejection is re-direction. It's never to late to shine like you were born to be”



See the full winners list: https://t.co/u8RneFY12F pic.twitter.com/5sEce5VGh2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 12, 2026

По-рано Ejae сподели пред ВВС, че успехът на филма „се чувства като сън“. „Все едно сърфирам за първи път и току-що дойде голяма вълна“, каза тя пред BBC Newsbeat. „Опитвам се да се справя възможно най-добре.“

Корейско-американската актриса Арден Чо, която озвучава главния герой Руми, заяви, че животът ѝ отразява пътя на Руми. „Мога честно да кажа, че в различни моменти от живота си мразех много от себе си и исках да бъда някой друг“, сподели тя пред BBC Global Women. „Мразех факта, че изглеждам като азиатка, че нямах сини очи и руса коса, защото по онова време това се смяташе за красиво.“ Чо добави, че филмът е почит към хората от недопредставени общности – творба, която носи „надежда, радост и любов на всички тези различни общности“.

Успехът на филма на „Златен глобус“, често разглеждан като прелюдия към наградите „Оскар“, вероятно ще засили очакванията за Оскари. „KPop Demon Hunters“ е един от 35-те пълнометражни филма, които отговарят на условията за категорията за анимационен филм на тазгодишните „Оскари“. Все още обаче не са обявени филмите, включени в краткия списък за тази категория.