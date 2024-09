Хорър, изпълнен с кръв: Деми Мур влиза в рискова роля в "Субстанцията"

Н овият филм на Деми Мур, „Субстанцията“, започва съвсем нормално.

Действието се развива в Лос Анджелис и започва с изглед от въздуха към Алеята на славата в Холивуд, където се монтира нова звезда. Вижда се, че работниците полагат големи грижи за нея, а когато тя се открива за публиката, има големи овации.

Но с течение на времето звездата в чест на героинята на Мур - Елизабет Спаркъл, се напуква и поврежда. Тя е стъпкана и пренебрегната. Един минаващ човек изпуска хамбургера си, като я омазва с кетчуп.

Цялата сцена трае само минута-две и въпреки че метафората е неуловима, тя перфектно задава тона на филма, който следва; неговите теми за младостта, красотата и актуалността и докъде ще стигнат хората, за да ги постигнат. След това филмът прави много мрачен завой.

The official teaser for Coralie Fargeat's The Substance, starring Demi Moore and Margaret Qualley 👀 pic.twitter.com/0qWn0SnrXO — Letterboxd (@letterboxd) July 11, 2024

Уволнена от телевизионно предаване поради спадащ рейтинг, Спаркъл полага изключителни усилия, за да създаде перфектна версия на себе си. В крайна сметка „Субстанция“ се превръща в чист боди хорър, изпълнен с кръв и гадости, който предизвиква както спорове, така и одобрение.

„Това беше напълно уникален, нестандартен сценарий, можеше да се каже, че е визуално стимулиращ“, казва Мур пред BBC News, „и в същото време нямахме представа как ще завърши, което го направи още по-рискован и сочен.“

Ролята изисква от 61-годишната Мур да приеме да бъде меко казано неглижирана, подчертавайки собствената увяхваща красота на застаряващата си героиня.

„Чувствах, че в известен смисъл точно затова исках да го направя“, разсъждава Мур. „Част от това, което я правеше интересна, беше да отида на такова сурово, уязвимо място, наистина да се отскубна. И това беше доста освобождаващо в много отношения.“

Феминисткият филм за възрастовия подход и нереалистичните стандарти за красота не е нещо необичайно, но това, което прави филма толкова ужасен, е субстанцията, използвана от главната героиня.

Във филма Елизабет Спаркъл използва наркотик от черния пазар, за да се раздели - буквално - на две, създавайки по-млада и по-красива версия на себе си (в ролята Маргарет Куали).

Първоначално животът като нейно алтер-его ѝ носи всичко, което някога е искала. Но не след дълго колелата се развалят, когато Спаркъл се премества напред-назад от тяло в тяло.

HAVE YOU EVER DREAMT OF A BETTER VERSION OF YOURSELF?



Enter The Substance, a provocative new film that dares to explore this seductive possibility. A new release by CreaZion Studios, ‘The Substance,’ premieres exclusively in Philippine cinemas on Sept. 25, 2024.



Demi Moore… pic.twitter.com/hS2qmEG8fy — Manila Bulletin News (@manilabulletin) September 19, 2024

„Интензивни теми“

Режисьорката Корали Фаржо казва, че кастингът е бил „голямо предизвикателство“, но добавя, че Мур „наистина е разбрала ролята“.

„Още от самото начало знаех, че при подобна история ще бъде много трудно да се избере актриса, която да се изправи срещу тези много интензивни теми, които резонират много силно“, казва тя пред BBC News.

Режисьорката, която дебютира в игралното кино през 2017 г. с филма „Отмъщението“, казва, че е търсила актриса, която да „представи мащаба на ролята, която исках, заедно с някоя, която би поела риска да се впусне в това“.

„И когато идеята за Деми се появи на масата, наистина бях сигурна, че тя няма да иска да го направи, мислех, че ще е твърде страшно. И когато чух, че е реагирала положително на сценария, беше като: „О, Боже мой! Бях много изненадана.“

„Субстанцията“ вероятно ще ви остави в противоречие. Първата част от филма е точно такъв, какъвто трябва да бъде - дързък, оригинален, завладяващ.

Втората половина на филма не е непременно по-лоша, но мнението ви за нея ще зависи от толерантността ви към кървавото.

Самата Куали подчертава, че в епоха, в която много признати режисьори правят „тихи, интимни филми“, ѝ харесва как този буквално „те разбива“.

Demi Moore and Margaret Qualley star in THE SUBSTANCE, a wild, toe-curling ride that features some of the most nerve-shredding body horror sequences in recent years. Presented by Fantastic Fest, the film starts screening this weekend: https://t.co/ocLhYaGckD pic.twitter.com/jUVcXuOy9r — Alamo Drafthouse ATX (@drafthouse) September 18, 2024

Като оставим настрана въпросите за вкуса, Мур и Куали се представят по най-добрия начин в своите кариери, като Мур е особено впечатляваща в ролята на Елизабет Спаркъл, която изпада в лудост.

Режисьорката разказва за работата си с Мур: „Разбрах много повече за това коя е тя като човек, какво е преодоляла в живота си, за да стигне до мястото, където се чувства достатъчно силна и достатъчно добра със себе си, за да се изправи срещу цялата тази уязвимост.

„Усетих, че тя наистина разбира какво ще поискам от нея. Филмовата работа, степента на риск, голотата, и тя беше готова да поеме тези рискове.“

Ролята на Мур е по-обширна, но Куали е изправена пред различно предизвикателство, тъй като трябва да изобрази човек, който би трябвало да е въплъщение на съвършенството.

„Никога не съм се чувствала толкова защитена по отношение на собственото си тяло“, казва тя, “затова мисля, че това ме научи да ценя това, което имам, и ми даде близост със себе си, която наистина ценя.“

Потенциал за „Оскар“

Експертите по наградите обсъждат дали филмът може да окаже влияние върху надпреварата за „Оскар“. Качеството със сигурност е налице в сценария, режисурата, грима, специалните ефекти, саундтрака и актьорската игра.

Мнозина смятат, че Мур в частност е закъсняла с признанието на Академията след дългата си кариера, в която са включени филми като „Призрак“ и „Малцина добри мъже“.

Но „Субстанцията“ може да се окаже твърде трудна за възприемане от някои. Ще бъде интересно да видим дали Оскарите ще го подкрепят или не.

Мур внимателно подбира думите си, когато я питат за евентуалните награди, които филмът може да донесе, както често се случва с актьорите, които не искат да провалят евентуални Оскари.

„Винаги, когато правиш нещо, се надяваш то да има отзвук и да окаже въздействие, а аз със сигурност ценя нещата, които провокират мисълта“, казва тя.

„Повече от всичко се надявам да има истинска културна промяна, за която това да отвори пътя. Така че не знам докъде ще стигне това.“ Мнозина възприемат филма като коментар на абсурдните стандарти за красота в Холивуд.

Режисьорката размишлява: „Става дума за това как изглеждат жените и как всичко, което им се натрапва от ранна възраст, оформя тяхното състояние на духа. От омразата към себе си и чувството, че никога не са достатъчно добри, достатъчно красиви, достатъчно слаби, достатъчно млади. На всяка възраст има нещо, което може да те накара да се почувстваш, че не си наред“.

ICYMI: The Substance review: Demi Moore is perfectly cast in ‘wild, wigged-out, satirical body-horror movie', writes @aliharkness https://t.co/PB0Ijih9wJ — Scotsman Arts (@scotsman_arts) September 18, 2024

Разговорите за стандартите за красота конкретно в Холивуд са станали по-просветени през последните години, като Мур признава, че „определено сме постигнали напредък“.

„Имаме ли стъпки, които да предприемем, за да продължим? Определено“, смята тя. „Но мисля, че вече има много по-голямо разнообразие и представяне на жените в различни форми на красота, независимо дали става въпрос за възраст, раса, размер. И от мястото, откъдето започнах аз, това е изминало дълъг път.“

