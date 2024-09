Деми Мур уплаши почитателите си (СНИМКА)

А мериканската актриса и бивш модел Деми Мур позира за списание Variety и предизвика полемика в мрежата. Съответните снимки и коментари се появиха на сайта на Daily Mail. (Видеото е архивно)

61-годишната звезда от „Стриптийз“ се появи на корицата на лъскавото списание в плътно прилепнала черна рокля, с полупрозрачна асиметрична пола. В същото време гримьорите направиха на Мур безцветен грим, а стилистите от своя страна пуснаха косата ѝ.

This week’s Variety cover story:



Inside Demi Moore’s Glorious Return: How She Conquered Her Fears for a Career-Best Performance in ‘The Substance’

https://t.co/DEO9pcxcxD pic.twitter.com/T9Hc9PbHTn