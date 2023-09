Пещерно изкуство на 24 000 години: Загадката на древните рисунки, открити в Испания

И спански археолози откриха значим обект с палеолитно пещерно изкуство на югоизточното испанско крайбрежие, съобщи ДПА.

Рисунките са на животни - коне, елени, бикове. В пещерата Кова Донес в Миларес, близо до Валенсия, има повече от 200 изображения и гравюри на най-малко 24 000 години. Тя е с дълбочина 500 м.

