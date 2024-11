Холивудска звезда "бяга" от САЩ след победата на Тръмп

И звестната актриса Америка Ферера, която участва във филма "Барби" и сериала "Грозната Бети", е решила да се премести от САЩ. Холивудската звезда подкрепи кандидатурата на Камала Харис, а след победата на Доналд Тръмп на изборите тя заминава за друга страна.

Къде отива актрисата?

И така, вътрешни хора казаха, че след победата на Тръмп на изборите звездата иска да търси по-добри възможности. Най-вероятно във Великобритания.

Според Daily Mail Ферера ще се опита да изгради нов живот в друга страна със съпруга си и двете си деца.

„Тя е опустошена, че Камала загуби“, твърдят запознати.

Въпреки това се съобщава, че "бягството" на Ферера не означава края на кариерата ѝ в Холивуд. Дори и да се премести, тя твърди, че иска да „запази присъствие“ в САЩ, за да продължи да работи и да се бори за правата на хората.

„Тя ще продължи да бъде в Съединените щати по работа и да се бори за правата на латиноамериканците и жените, но ще живее в чужбина в името на семейството си и образованието на децата си“, казват запознати.

"Тя иска те да имат най-добрите възможности и затова животът в чужбина е от решаващо значение. Тя не напуска САЩ, тя приоритизира живота си и се фокусира върху това, което е важно за децата ѝ", добавиха те.

Между другото, Америка вече е забелязана в Лондон. Там тя е посетила частно училище. Поради това източници предположиха, че актрисата търси учебно заведение за децата си и е решила да се премести в столицата на Великобритания.

С какво е известна Америка Ферера

Актрисата е на 40 години. Родена е в Лос Анджелис, в семейство на емигранти.

Тя е главната героиня в сериала "Грозната Бети". Работата по този телевизионен проект донесе на Америка "Еми" и "Златен глобус". В допълнение, актрисата участва в "CSI: Местопрестъплението".

И през 2023 г. излезе филмът "Барби", в който Ферера играе Глория. Актрисата също активно се бори за правата на латиноамериканците.

Избори в САЩ - какво трябва да знаете

На 5 ноември в САЩ се проведоха президентски избори. Основните претенденти бяха двама: Доналд Тръмп от Републиканската партия и Камала Харис от Демократическата партия.

На 6 ноември, още преди официалното обявяване на резултатите от изборите, Тръмп обяви победа. Той се обяви за новоизбран президент по време на реч пред фенове. И скоро лидерите на други държави го поздравиха за победата.

