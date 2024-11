Защо победата на Доналд Тръмп може да е катастрофа за Хари и Меган

С ветът напрегнато очаква първия ход на Доналд Тръмп, след като той си осигури втори мандат в Белия дом - и двама души, които най-вероятно ще бъдат нащрек, са принц Хари и Меган Маркъл.

За разлика от последните избори в САЩ през 2020 г., двамата до голяма степен останаха извън политиката в този последен вот, като не подкрепиха нито Тръмп, нито съперничката му Камала Харис. Но Тръмп със сигурност не е премълчал мнението си за Хари и Меган - направи редица унищожителни изказвания за тях по време на кампанията - дори предположи, че ако отново стане президент, херцогът на Съсекс може да бъде депортиран от Съединените щати.

