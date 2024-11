Смущаващият избор на думи, с които Макрон поздрави Тръмп

Ф ренският президент Еманюел Макрон беше осмян в интернет заради избора си на думите, с които поздрави новоизбрания президент Доналд Тръмп.

46-годишният Макрон беше сред многото световни лидери, които поздравиха Тръмп за победата срещу вицепрезидента Камала Харис.

„Поздравявам президента @realDonaldTrump“ - написа Макрон и допълни: „Готови сме да работим заедно, както работихме четири години. С вашите и моите убеждения. С уважение и амбиция за повече мир и просперитет“.

