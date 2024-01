Хитовият сериал на Disney "Магьосниците от Уейвърли Плейс" се завръща с продължение

Е дна от най-характерните комедии на Disney - "Магьосниците от Уейвърли Плейс" - получава продължение. Disney Branded Television е поръчала пилотен проект за продължението, чиито изпълнителни продуценти са звездите на оригинала Селена Гомес и нейният брат от малкия екран Дейвид Хенри.

Селена Гомес ще гостува в пилотния епизод за Disney Channel в ролята на Алекс Русо, а Дейвид Хенри ще се превъплъти в ролята на Джъстин Русо като редовен участник в сериала. Към него се присъединяват новите членове на актьорския състав Джанис ЛеАн Браун ("Слушай публиката" на Disney), Алкайо Тийл ("Наричайте ме Кат") и Мими Джанопулос ("Американска принцеса").

Действието се развива след мистериозен инцидент в WizTech, където възрастният Джъстин Русо е изоставил магьосническите си способности и е избрал нормален човешки живот със съпругата си и двамата си синове. Но той получава изненада, когато на вратата му се появява могъщ млад магьосник, който се нуждае от обучение... и Джъстин трябва да приеме миналото си, за да осигури бъдещето на света на магьосниците.

Могъщият млад магьосник Били, когото Джъстин взема под крилото си, ще бъде представен от главния герой на сериала Джанис ЛеАн Браун. Алкайо Тийл ще играе Роман Русо, най-големия син на Джъстин; Мими Джанопулос ще играе съпругата на Джъстин, Джада.

Освен Селена Гомес и Дейвид Хенри сценаристи и изпълнителни продуценти са още Джед Елинов и Скот Томас, които стоят зад друг комедиен спиноф на Disney Channel - "Домът на Рейвън", Гари Марш ("Наследниците: Възходът на Червения" на Disney) и Анди Фикман ("Планината на вещиците"), като Анди Фикман ще бъде и режисьор.

Гари Марш е бившият дългогодишен водещ изпълнителен директор на Disney Channels, който е движещата сила зад "Магьосниците от Уейвърли Плейс" и е допринесъл за включването на Селена Гомес в сериала, след като тя е била открита по време на открит кастинг в Далас.

Създаден от Тод Джей Гринуолд, оригиналният сериал, който се излъчваше в периода 2007-2012 г., проследяваше семейство Русо, където двама братя и една сестра се сблъскваха с предизвикателствата на юношеството, докато овладяваха магическите си способности. Актьорският състав включваше още Джейк Т. Остин, Дженифър Стоун, Мария Каналс-Барера и Дейвид ДеЛуиз, като всички те (без Дейвид Хенри) се събраха отново за специалния телевизионен филм "Завръщането на магьосниците: Алекс срещу Алекс" през 2013 г.

Поръчката на пилотния проект слага край на множеството дискусии за потенциално възраждане или рестартиране на "Магьосниците от Уейвърли Плейс". Той също така се вписва в стратегията на Disney Branded Television за подсилване на многокамерните ситкоми на Disney Channel.