Хелоуински злополуки: Бонбоните, които отровиха цял град

С ладките са синоним на Хелоуин, както и страховитият костюм или зловещата тиква. Но на 31 октомври 1858 г. това обикновено безобидно лакомство убива няколко деца, предизвиквайки паника в Брадфорд и бързо нарастващ брой на жертвите. Ето как едно объркване в аптека, породено от опит да се спестят няколко стотинки от захар, разтърсва викторианска Великобритания и променя законите на Обединеното кралство.

Собственикът на пазарната сергия, известен на мнозина като Хъмбъг Били, не само е продал пет килограма ментови таблетки за смучене на жителите на Брадфорд този ден, но и ги е получил на по-ниска цена.

Когато взел бонбоните от търговеца на едро, забелязал, че са по-тъмни от обикновено, затова се договорил със сладкаря Джоузеф Нийл и спестил половин пени на паунд.

Това, че Хардакр не се усъмнил в качеството, му струвало скъпо - до настъпването на нощта на следващия ден няколко от клиентите му били мъртви.

Първоначално лекарят, който преглежда деветгодишния Илайджа Райт в ранните часове на Хелоуин 1858 г., смята, че момчето е починало от холера.

Хирургът Джон Робъртс смята, че симптомите - повръщане и конвулсии - съответстват на болестта, която е била широко разпространена в Англия.

Час по-късно бащата на Джоузеф Скот напуснал дома им на Рейлроуд Стрийт, за да извика лекар за 14-годишния си син, който внезапно се разболял тежко. Когато се върнал, вече било твърде късно.

По-късно се оказало, че и двамата са купили бонбони от Хъмбъг Били предния ден - но връзката все още не била осъществена.

Д-р Джон Хенри Бел заподозрял бонбоните, когато пристигнал на улица "Джоует" около 15:00 часа.

Петгодишният Орландо Бърран и тригодишният му брат Джон Хенри лежали мъртви пред него; баща им се бил разболял тази сутрин, а други двама в къщата също били болни. Всички те били яли бонбони, затова лекарят изпратил няколко от тях на аптекаря Феликс Марш Риммингтън, за да бъдат изследвани.

С напредването на деня от цялата област започнали да пристигат съобщения, че хората са болни и умират. След като научила за бонбоните от Бърънс, полицията отишла в дома на Хардакр и научила, че той не само е болен на легло от яденето на заразените си изделия, но и че е продал около 1000 бонбона предишния ден.

"Полицията беше ужасена да открие, че в обръщение има [толкова много] бонбони", казва д-р Лорън Паджет, помощник-куратор на колекциите в Окръжните музеи и галерии в Брадфорд.

"В този момент вече беше настъпила късната неделна вечер, така че те излязоха по улиците, звъняха със звънци, за да привлекат вниманието на хората, и ревяха предупредително, обикаляха от кръчма на кръчма и казваха на хората "не яжте бонбони, те са отрова".

Бързо са отпечатани предупредителни надписи, които са разлепени на обществени места.

Списъкът на починалите или опасно болните е публикуван в Bradford Observer и до 4 ноември броят на жертвите достига 18, като най-младият е едва на 17 месеца. Вестникът описва нарастващия списък на жертвите като "най-страшното бедствие, което може би някога е сполетявало областта...[разпространява] страдание, траур и скръб".

Детективите бързо установяват как са били подправени бонбоните.

Те са проследили следите от Хардакр до Нийл, който е смятал, че е заменил част от скъпата захар в бонбоните с гипс от Париж. През XIX в. е било обичайна практика да се използва прахът - често известен като "дафт" - вместо скъпи съставки и е можело да се купи евтино от аптеките.

Това, което Нийл не е знаел, е, че в деня, в който е изпратил колегата си да събере "дафт", аптекарят Чарлз Ходжсън е бил болен и просто е казал на необучения си чирак Уилям Годард къде да го намери. За нещастие в стаята имало две немаркирани бъчви с бял прах - едната съдържала безобидния дафт, а другата - отровния арсеник.

"Годард отишъл до варела, за който предполагал, че съдържа парижки гипс, и събрал 12 фунта от него, дал го на младото момче, което го занесло обратно в сладкарницата, където друг служител започнал да прави таблетките за смучене и го смесил", казва д-р Паджет.

The Halloween peppermints that poisoned Bradford. How on on 31 October 1858, this normally harmless treat killed several children, causing panic across Bradford and a rapidly rising death toll. https://t.co/EDnrkbVHBL