Хари Стайлс на почивка в Италия с двойник, скри новата татуировка

Х ари Стайлс сякаш беше принуден да се прикрие, след като беше заснет с интригуваща татуировка по време на ваканцията си в Порто Ерколе, Италия.

Певецът от „As It Was“ е добре известен с това, че е покрит с мастило, наскоро обаче той влезе в заглавията на вестниците, след като феновете му видяха нов татус, който изглеждаше като романтичен жест.

Докато се наслаждаваше на разходка с лодка заедно с колежката си - модела на Victoria's Secret Жаклин Яблонски и Джеймс Кордън, Хари разкри татуировка с надпис "Оливия" на горната част на бедрото си.

Harry Styles relaxes in Italy after tour. Rumors of involvement with Olivia Wilde continue. #HarryStyles #OliviaWilde #Rumorshttps://t.co/IrnATZ2goM