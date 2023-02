Какво изобразява емблемата за коронацията на крал Чарлз Трети

О фициалната емблема, която ще се използва на тържествата, съпътстващи церемонията по интронизирането на британския крал Чарлз Трети през месец май, отразява дейността на монарха за опазване на природата, съобщи Ройтерс.

Here's the Coronation emblem!



The official emblem reflects King Charles III's love of the natural world and features the floral symbols of the four parts of the UK - rose, daffodil, thistle and shamrock.



It is designed by Sir Jony Ive and his creative collective, LoveFrom. pic.twitter.com/Fo31DwgiNu