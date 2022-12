Хванати ръка за ръка: Хари и Меган срещу потисничеството (СНИМКИ)

М еган Маркъл и принц Хари се появха във вторник вечерта за гала на американската фондация за правата на човека "Ripple of Hope" („Пулсът на вярата“) в Ню Йорк.

Двойката беше удостоена с наградата за работата си в областта на расовата справедливост, психичното здраве и други действия със социално въздействие чрез тяхната фондация Archewell.

Meghan Markle opens up about her suicidal thoughts and how she and Prince Harry want to be 'advocates of healing' https://t.co/e12zSHgQAw