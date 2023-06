Гълъб мутант с гигантски крака и подут врат "взриви" интернет

С мущаващи кадри на деформиран гълъб с подут врат и гигантски крака шокира онлайн общността. На клипа може да се види как птицата се клатушка нестабилно по масата, докато издува гърдите си по необичаен начин, като някои предполагат, че външният й външен вид напомня на герой от покемон.

Не е ясно къде е заснето видеото, но рядката порода английски гълъб Pouter може да бъде забелязана в цяла Европа и Обединеното кралство.

Предполага се, че притеснителният им външен вид е резултат от много години селективно развъждане.

Повече от 23 милиона души са гледали видеото, като повечето коментират колко странно изглежда птицата.

„Това е най-странното животно, което някога съм виждал“, възкликна един потребител на Reddit.

