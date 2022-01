7 човека със суперсили, които наистина съществуват

В почти всички филми за супергерои, необичайните им сили и способности се дължат на генетични мутации. Повечето от нас обаче нямат представа, колко много хора има по света, които имат необичайни способности и сякаш са оживели комиксови герои.

Е, да те може би не могат да контролират вятъра, да летят или да изстрелват лазери от ушите си, но техните суперсили също заслужават внимание.

Ето реалните хора, които притежават суперсили:

Хора, които не изпитват болка

През цялото си съществуване човечеството е търсило начини за справяне с болката, като изобретява лекарства и други средства. Но сред нас има надарени хора, които не се нуждаят от болкоуспокояващи, защото никога не изпитват болка.

Първоначално тази мутация може да ви се струва като суперсила, която всеки би искал да притежава, но всъщност усещането за болка е жизненоважно. Хората с такива увреждания често се нараняват или осакатяват, без да осъзнават това.

Супермомчето Лиъм

World's STRONGEST Toddler: Liam Hoekstra, has a rare genetic condition called myostatin-related muscle hypertrophy, which increases his muscle mass and reduces his body fat. pic.twitter.com/VVOCwDXLjC — Unbelievable (@Unbelie99071416) March 12, 2020

През 2006 г. в САЩ се роди много необичайно дете. Лиъм Хоекстра от Гранд Рапидс е роден с рядка генетична мутация – липса на миостатин, което означава, че тялото му по-лесно произвежда мускулна тъкан. Лиъм прохожда на 5 месеца, а когато навършва осем месеца вече може да прави набирания. В целия свят има само още една регистрирана такава мутация.

Мегамозък

Kim Peek, the real life Rain Main, was the only savant known to science who could read two pages of a book simultaneously, one with each eye pic.twitter.com/7F7q9rrCtH — SERIOUSLY STRANGE (@SeriousStrange) February 21, 2017

В Юта, САЩ имаше мъж, чиито умствени способности надхвърляха всичко, което някога сме виждали. Ким Пийк е роден с мозъчен дефект и не успява да се справи дори в основни ежедневни задачи. Трудно му е да общува с други хора, тъй като може да разбира само най-простата човешка реч.

Въпреки това Ким можел да чете две страници от книга едновременно и никога не забравял нищо от прочетеното. Той си спомнял всяка дума от многобройните пиеси на Шекспир и коригирал актьорите, ако сгрешат. През живота си Пийк успял да прочете 12 000 книги и бил ходеща енциклопедия. Умствените му способности бяха толкова завладяващи, че дори направиха филм за него – хитът с Дъстин Хофман и Том Круз „Rain Man“.

Екстремна гъвкавост

Nothing to CGI here: the creatures from REC, CRIMSON PEAK, THE CONJURING 2, and MAMA, all brought to life by actor Javier Botet. pic.twitter.com/rKjFR2tef7 — CinemaGrids (@CinemaGrids) May 29, 2019

Много от нас са срещали хора, които обичат да огъват ставите си толкова странно, че само екзорсист би могъл да им помогне. Един от тези мутанти е испанският актьор Хавиер Ботет. Хавиер е висок около два метра, а крайниците му са непропорционално дълги. Освен това тялото му е толкова гъвкаво, че може да се усуква и навива като килим. Ботет стана известен, като изигра чудовище във филма „Mama“, където успя да превърне особеността на тялото си в предимство.

Ехолокация

Даниел Киш, който е незрящ, развива способността да „вижда“ с помощта на ехолокация. Даниел губи зрението си, когато е на една година и е принуден да живее в тъмнина, докато не измисли начин да се ориентира в пространството. Даниел щрака с език и интерпретира звука, отразен от предметите около него, за да „вижда“ къде е всичко. Той е толкова опитен в ехолокацията, че може да ходи на разходки, без да се страхува, че може да се загуби и дори кара колело.

Всепоглъщащият мъж

Happy birthday to entertainer and record breaker Michel Lotito, known as Monsieur Mangetout, who was famous for consuming indigestible objects.



He spent two years deconstructing and eating a Cessna 150 aeroplane.



Follow your dreams. pic.twitter.com/756lAVSmRq — Tim Kimber (@Tim_Kimber) June 15, 2018

Мишел Лотито, известен още като мосю Манжету, изгради кариерата си около яденето на неща, които биха изпратили обикновен човек директно в спешното отделение. Ето кратък списък с любимите му ястия: телевизори, велосипеди, ковчег и дори части за самолет. Мишел се придържа към странната си диета в продължение на 48 години и дори влезе в Книгата на рекордите на Гинес. Никой не е успял да разкрие тайната на неранимия стомах на този човек.

100 милиона цвята

Ако сте нормален обикновен човек, трябва да имате три вида фоторецепторни клетки в очите си. Те ви позволяват да видите около 7 милиона цвята. Но ние знаем със сигурност, че зрението ни не е съвършено и някои животни имат много повече видове фоторецепторни клетки от нас.

Освен ако не сте жена с четири вида напълно функционални фоторецепторни клетки, които ви позволяват да различавате до 100 милиона цвята! Само си представете, че виждате дъга с тези специални очи. О, точно така, дори не можете да си го представите, защото 99,9% от хората никога няма да видят такива цветове в живота си.