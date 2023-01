Откриха комари-мутанти, резистентни към инсектициди

Е кип от изследователи от Гана и няколко азиатски държави е установил, че комарите, пренасящи треска денга и други болести, са развили "плашеща резистентност" към инсектициди и репеленти в някои части на Азия, съобщава тайландският портал Thaiger.

Mosquitoes that are extremely resistant to insecticides have been discovered in Cambodia and Vietnam, raising concerns about the implications for controlling yellow fever, dengue and Zika https://t.co/5XA7oOLAoE