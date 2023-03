Съдят Гуинет Полтроу в съда за сблъсъка със ски през 2016 г.

В ъв вторник започна съдебният процес за инцидента със ски през 2016 г., в който участва Гуинет Полтроу.

Актрисата и бизнесдама присъства в съдебната зала в Парк Сити, Юта, докато журито заседаваше и започнаха встъпителните изявления по делото. 76-годишният Тери Сандерсън обвинява Полтроу, че се е блъснала в него и му е причинила сериозни наранявания, докато двамата са карали ски в планина в Юта през февруари 2016 г.

В съдебните документи, първоначално подадени от Сандерсън и получени от CNN през 2019 г., Сандерсън заявява, че докато карал ски в курорта Диър Вали, Полтроу, както се твърди, "излязла извън контрол ... блъснала го силно, изпаднала в безсъзнание и му причинила мозъчна травма, както и четири счупени ребра и други сериозни наранявания".

Сандерсън твърди също, че Полтроу и ски инструкторът ѝ са си тръгнали със ски след инцидента, без да му осигурят медицинска помощ.

Gwenyth Paltrow Starts Trial for Alleged Hit and Run Skiing Accident Trial from Deer Valley https://t.co/c70QTQII0D pic.twitter.com/Jnu6XLjQYu