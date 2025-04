Гуен Стефани: „Третата страна“ е ключът към щастливия брак

К огато става въпрос за брак, Гуен Стефани и Блейк Шелтън имат няколко тайни, които поддържат любовта помежду им силна.

Двойката споделя една вярна „трета страна“, която присъства в техния щастлив съюз – такава, която винаги ги наблюдава отгоре.

По време на гостуване в „Шоуто на Дрю Баримор“ 55-годишната Стефани разказа за най-добрия съвет, който е получавала относно любовта, като каза: „Най-добрият съвет, който съм получавала, вероятно е: Уверете се, че имате трета страна.“

Gwen Stefani admits having ‘third party’ involved is key in happy marriage to Blake Shelton https://t.co/rxOlJ3WAoj pic.twitter.com/0rEml5JbWU — New York Post (@nypost) April 23, 2025

Певицата визира Бог, като вдигна очи към небето и посочи нагоре с един пръст. Въпреки че Стефани е добре позната с хитовете си – както с No Doubt, включително „Don't Speak“, така и със солови парчета като „Hollaback Girl“ – тя сподели, че любимата ѝ любовна песен е на друг изпълнител.

„Shania Twain, ‘Still the One’… това е перфектната песен“, отговори тя по време на игра с бързи въпроси.

Когато Баримор я попита дали предпочита „вечер на среща навън“ или „вечер на среща у дома“, Стефани се засмя:

„Определено у дома. Аз съм буквално така – диван, одеяло, бисквити, чипс.“

Стефани и Шелтън се запознават през 2014 г., когато тя става треньор в седмия сезон на „Гласът“. По това време тя все още е омъжена за рокаджията Гавин Росдейл, а Шелтън е женен за кънтри звездата и автор на песни Миранда Ламбърт.

До юли 2015 г. обаче и двамата вече са финализирали разводите си.

След като певецът на „God's Country“ я впечатлява с песен, двамата официално започват връзката си през 2015 г. и се женят през юли 2021 г. на интимна церемония в имота на Шелтън в родния му щат Оклахома.

Въпреки различните си музикални корени, Стефани и Шелтън създават редица дуети, включително „Nobody But You“, „You Make It Feel Like Christmas“, „Happy Anywhere“, а най-новият им сингъл – „Purple Irises“ – е част от последния албум на Стефани, Bouquet.

Стефани има три деца от бившия си съпруг Росдейл – синовете Кингстън, Зума и Аполо. През 2022 г. Шелтън обявява, че ще се оттегли от треньорските си задължения след 23-ия сезон на „The Voice“ по NBC, за да се посвети на ролята си в семейството.

Въпреки че няма биологични деца, Шелтън приема сериозно ролята си на втори родител.

„Въпреки че съм вторият родител, приемам тази роля изключително сериозно“, казва той пред списание People тогава. „Децата ме възприемат като важна фигура в живота си.“

„Ако се откажа от кариерата си сега, единственото нещо, което бих могъл да съжалявам, е че ще пропусна някои наистина важни моменти. А в този етап от живота ми, това са децата. Това вече не е за мен – и никога повече няма да бъде“, добавя той, споделяйки избора си за по-семейно ориентиран живот.