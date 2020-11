Колко струва годежният пръстен на Гуен Стефани

В социалните си мрежи Гуен Стефани и Блейк Шелтън споделиха щастливата новина, че вече са сгодена двойка. Двамата са заедно вече пет години и се превърнаха в една от любимите звездни двойки.

Експертите вече направиха и своето предположение каква е цената на бижуто, което краси ръката на певицата, разказват във видео от канала "Скандално" във Vbox.

Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020... And the rest of my life.. I love you. I heard a YES! pic.twitter.com/mAgbbUtSlx