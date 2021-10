Григор Димитров победи втория в света и е на 1/4-финал в Индиън Уелс

Г ригор Димитров поднесе голямата изненада на силния турнир "Мастърс" 1000 в Индиън Уелс. Най-добрият български тенисист елиминира вчера световния номер 2 и победител на последното Открито първенство на САЩ Даниил Медведев на осминафинал, предаде БТА.

Поставеният под номер 1 в схемата руснак загуби в три сета с 4:6, 6:4, 6:3. Мачът продължи 2 часа и 14 минути.

GRIG😲R!



From 4-6, 1-4 down, @GrigorDimitrov stuns top seed Daniil Medvedev 4-6, 6-4, 6-3 to make the quarter-finals!