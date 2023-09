Отвлечена от извънземни или жестоко убита? Къде изчезна Паула

П рез 1946 г. Паула Джийн Уелдън, 19-годишна студентка, изчезва безследно по време на поход в Зелените планини във Върмонт. Изчезването ѝ предизвиква една от най-дългите и мащабни операции по издирване и спасяване в историята на щата. Въпреки тези усилия Пaула така и не е намерена, а случаят ѝ остава забулен в мистерия и до днес.

​Паула Джийн Уелдън е родена на 17 ноември 1928 г. в Станфорд, Кънектикът. Била е умна и амбициозна млада жена, която току-що е завършила първия си семестър в колежа "Бенингтън" във Върмонт, когато се случва нещастието.

На 1 декември 1946 г. тя казала на съквартирантката си, че иска да отиде на поход в близките Зелени планини. Съквартирантката ѝ предложила да изчака до следващия ден, тъй като вече било късно, но Паула нямала търпение да подиша чист въздух и да се пораздвижи. Тя напуснала общежитието си в ранния следобед, облечена в червено палто, сини дънки и маратонки, и за последен път била видяна да върви по Дългата пътека към планината Гластенбъри.

Паула е обявена за изчезнала от съквартирантката си на следващия ден, когато не се е върнала от похода. Колежът и местните власти започват издирването ѝ, но пресеченият терен и зимното време затрудняват търсенето. Въпреки усилията на стотици търсачи, от Паула не е открита никаква следа.

Разкази на свидетели

Hey, true crime friends! This week's case is a cold one. Eighteen-year-old Paula Jean Welden went missing after going for a hike on the Long Trail in Vermont near Bennington College. To this day, she has yet to be found. pic.twitter.com/L1wGlImQuZ — True Crime in Academia (@tcinacademia) August 19, 2023

Няколко свидетели твърдят, че са видели Паула в деня на изчезването ѝ. Един мъж съобщава, че я е видял да върви по Дългата пътека, а две жени твърдят, че са я видели да пътува на автостоп близо до началото на пътеката.

​Скоро след това в. "Бенингтън банер" съобщава, че започват да се появяват "примамливи и безспорно странни следи".

Една от тях бил разказът на сервитьорка от Масачузетс, която разказала, че е обслужила развълнувана млада жена, отговаряща на описанието на Паула. След като научил за тази следа, бащата на Паула изчезнал за 36 часа, предполагаемо в преследване на следата. Въпреки това властите сметнали, че това е странно, и това довело до превръщането му в главен заподозрян за изчезването на дъщеря му. Започват да се разпространяват разкази, че домашният живот на Паула не е бил толкова идиличен и живописен, колкото родителите ѝ първоначално са съобщили на полицията.

Очевидно Паула не се е върнала у дома за Деня на благодарността седмица по-рано и може би е била разстроена заради разногласия с баща си. Макар да твърди, че е невинен, бащата на Паула изказва теория, че Паула е била разстроена заради момче, което е харесвала в училище, и че може би момчето е трябвало да бъде заподозряно.

Тези разкази обаче никога не са били потвърдени и тяхната достоверност е поставена под въпрос.

Издирването на Паула продължава седмици наред, като към разследването се присъединяват ФБР и военновъздушните сили. Те извършват обстойни претърсвания на земята и въздушно наблюдение, но не са открити никакви доказателства за местонахождението ѝ. Случаят привлича вниманието на цялата страна и дори вдъхновява млад писател на име Джей Ди Селинджър да напише разказ, базиран на изчезването на момичето. Той вдъхновява и втория роман на Шърли Джаксън "Палач", е едно от няколкото необясними изчезвания в същия район по това време. Нейното колежанско общежитие, "Дюи Хаус", продължава да стои в кампуса.

Разследването: Издирвателни групи и фалшиви следи

В първите дни на разследването издирвателните групи претърсват района около Дългата пътека и планината Гластенбъри. Те не откриват следи от Паула, но откриват заслон, който тя е построила от клони и клонки. Оказало се, че тя е планирала да прекара нощта в гората, което навежда на мисълта, че може да е загубила пътя или да не е успяла да се върне в кампуса преди да се стъмни.

С продължаването на издирването се появили няколко фалшиви следи, включително снимки на Паула в Ню Йорк и Канада. Тези съобщения са разследвани, но са отхвърлени като неоснователни. Въпреки многобройните съвети и следи, нито една от тях не води до местонахождението на Паула.

Разследващите от местната полиция научили, че Фред Гадет, дървосекач, живеещ на Harbour Road, е видял Уелдън да минава, докато спорел с приятелката си. Малко след това Гадет избухнал в ярост или към близката хижа, или тръгнал по пътя в посока на Уелдън.

Разказите му се разминават и се смята, че той е лъгал полицията няколко пъти, поради което е смятан за лице, представляващо интерес по това време и когато случаят е възобновен през 1952 г. Твърди се, че Гадет е казал на двама души, че знае къде е погребан Уелдън, но по-късно твърди, че е излъгал.

Изчезването на Паула води и до една от най-големите операции по издирване и спасяване в историята на Върмонт. В издирването участват хиляди доброволци, включително студенти от колежа Бенингтън, местни жители и членове на Националната гвардия. Издирването продължава седмици наред, но в крайна сметка е преустановено поради липса на нови следи.

Теории

Една от теориите е, че Паула е избягала от колежа Бенингтън и е започнала нов живот на друго място. Няма обаче доказателства в подкрепа на тази теория, а семейството и приятелите ѝ винаги са твърдели, че тя е била щастлива и не е имала причина да напуска.

What happened to Paula Jean Welden?



Paula was an 18-year-old sophomore at #BenningtonCollege in #Vermont when she decided to go on a solo hike along The Long Trail, the oldest long-distance trail in the United States that runs from Massachusetts to the Canadian border.



Hundreds… pic.twitter.com/HhkClrISwI — Crime Soup Podcast (@crime_soup) July 17, 2023

Друга теория е, че тя е била отвлечена и убита от непознат или от някой, когото е познавала.

Някои предполагат, че е станала жертва на сериен убиец, действащ в района по това време. Въпреки това никога не са откривани доказателства за нечиста игра.

Възможно е Паула да се е загубила или да се е наранила в гората и да е починала от излагане на светлина, глад или обезводняване.

Тази теория обаче изглежда малко вероятна, като се има предвид опитът на Паула като турист, както и мащабните усилия за издирване и спасяване, които са били предприети.

Накрая, някои предполагат, че Паула е била отвлечена от извънземни. Тази теория обаче е недостоверна и се отхвърля от повечето разследващи.

Изчезването на Паула Жан Уелдън оставя траен белег върху семейството ѝ. Семейството е съсипано от внезапното изчезване на дъщеря им и сестра им. Те са изгубили всякаква надежда да я намерят жива, но са се придържали към надеждата, че някой ден ще намерят останките ѝ.

Търсенето на Паула продължава години, но всичките усилия са напразни. Родителите ѝ умират, без да разберат какво се е случило с дъщеря им. Братята и сестрите ѝ също се опитват да се справят със загубата и несигурността около изчезването ѝ.

Изчезването на Паула Жан Уелдън има дълбоко въздействие и върху общността. Местните власти провеждат широкообхватно издирване на изчезналата туристка, но не успяват да открият никаква следа от нея.

Инцидентът предизвиква страх и паника сред жителите на близките градове. Хората започнали да избягват разходките в планината и туристическата индустрия в района понесла сериозен удар.

Изчезването на Паула Уелдън довежда и до промяна в начина, по който се разглеждат случаите на изчезнали лица. То насочва вниманието към необходимостта от по-ефективни и ефикасни операции по издирване и спасяване и води до въвеждане на политики за подобряване на работата по случаи на изчезнали лица.

CASE # 53-711: The disappearance of Paula Jean Welden



(see pics) pic.twitter.com/7Bd7tNIezx — Mystery Threader (@bitchesabelle) April 14, 2020

Търсенето продължава

През последните години се наблюдава ново развитие в издирването на Паула Уелдън.

Случаят беше възобновен и бяха положени големи усилия за намиране на нови доказателства и следи. Властите също така се обърнаха към съвременни техники като ДНК тестове и съдебномедицински анализ, за да преразгледат стари доказателства.

Въпреки това по делото не е постигнат съществен пробив. Паула Уелдън продължава да бъде изчезнало лице и издирването ѝ продължава.

Изчезването ѝ се е превърнало в част от историята на Върмонт. Нейната трагедия предизвиква множество дискусии относно случаите на изчезнали лица и необходимостта от подобряване на усилията за търсене и спасяване. Историята ѝ е включена в множество книги, филми и документални филми.

В нейна памет е поставена паметна плоча на пешеходния мост Long Trail в южната част на Зелените планини, близо до мястото, където е видяна за последен път. Плочата напомня за трайната мистерия на нейното изчезване и е в знак на почит към паметта ѝ.

През последните години случаят на Паула Джийн Уелдън привлече отново вниманието на медиите. Историята му беше представена в няколко документални филма, подкасти и новинарски статии. Подновеният интерес предизвика нови дискусии по случая и доведе до приток на нови съвети и следи.

Въпреки подновения интерес, по случая не са направени значителни открития или разкрития. Разследването продължава и властите продължават да проучват всяка следа и доказателство в търсене на отговори. Въпреки това, благодарение на последните постижения в областта на технологиите и криминалистиката, все още има надежда, че случаят може да бъде разрешен някой ден.

След десетилетията на разследвания и усилия за издирване, случаят на Паула Джийн Уелдън остава неразкрит. Изчезването ѝ оказва силно въздействие върху семейството, приятелите ѝ и цялата общност.

Мистерията около изчезването ѝ е довела до множество теории и спекулации, но истината остава неизвестна. Историята на Паула Уелдън напомня за важността да се цени и защитава човешкият живот, както и за необходимостта от отговори и приключване на случаите на неразкрити изчезвания.

Все пак никога не са намерени доказателства за престъпление и въпреки че случаят остава неразкрит, интересът на местно и национално ниво продължава. Изчезването на Паула Уелдън е редовна заявка в Свободната библиотека на Бенингтън и в залата за регионална история на Музея на Бенингтън, а през 2021 г. е включено в класацията "50-те най-странни неразгадани мистерии на всички времена" на Parade.

Какво се е случило с Паула остава загадка, а изчезването ѝ кара семейството ѝ и общността да изпадат в шок и объркване повече от 70 години. Въпреки мащабните усилия за издирване и разследвания, съдбата на Паула остава неизвестна