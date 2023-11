"Трябва да действаме бързо": Бъдещето на "Глобалния трезор за семена"

"Получихме 60 кутии със семена от 15 банки за съхранение в целия свят. Кутиите са запечатани и сега ги проверяваме през системата за сигурност на летището, за да се уверим, че съдържат само семена." Асмунд Асдал се насочва към най-северното летище в света - Лонгирбюен. Мисията на пазителя на "Глобалния трезор за семена" е да достави още 12 000 ценни семена, съобщи Deutsche Welle .

От 15 години насам именно тук се съхранява ДНК на растенията - във вечните ледове на Шпицберген, при температура минус 18 градуса по Целзий. В момента тук има 1,2 милиона проби: сорго, пшеница, боб, царевица, а отскоро и германски зеленчуци.

Един гражданин на Нигерия и един на Замбия са изминали хиляди километри, за да донесат тук своите семена. Грейбил Мункомбуе от Замбия казва, че това са "растения, които фермерите ни са използвали поколения наред - не само за храна, но и за медицински и културни цели". За тях изпращането на растенията в Шпитцберген е акт на запазване на културното им наследство.

Шпитцберген - "най-безопасносто място на света"?

"Чудесно е, че банките за семена по целия свят продължават да ни се доверяват и да ни изпращат семената си", казва 66-годишният биолог и агроном Асмунд Асдал. "И продължават да идват нови, знаейки, че ние се грижим много добре за техния материал."

Щефан Шмиц е изпълнителен директор на "Глобалния фонд за разнообразие на културите". Организацията поддържа цяла мрежа от генни банки, които опазват биоразнообразието в съответните региони. Съвременното земеделие благоприятства селектираните сортове и селекцията. Генетичното разнообразие на растенията обаче е застрашено от изчезване. За да се справим с предизвикателството на климатичните промени обаче, това разнообразие ще бъде необходимо през следващите години. Или по думите на Шмиц: "Във времена на климатични промени не можем да си позволим да загубим големи количества от това генетично разнообразие завинаги."

През 2016 година и експертите, работещи в трезора за семена за пръв път усещат последиците от измененията в климата - тогава необичайно големи валежи предизвикват наводнение в тунела, извеждащ към херметически затворения трезор. Оттогава са въведени допълнителни мерки, за да се предпазват семената.

Влиянието на климатичните промени, кризите и бедствията

Не само изменението на климата застрашава уникалното растително разнообразие, представено тук, във вечните ледове на Шпицберген. Ботаниците и биолозите са силно обезпокоени и от засилващите се геополитически сътресения: не много отдавна важна банка за семена в Алепо, Сирия, беше унищожена по време на войната, а сега пробите от Армения се забавиха в резултат на последните политически напрежения.

Кулдип Сингх от базирания в Индия Международен институт за изследване на културите в полупустинните тропици (накратко ICRISAT) също е пропътувал целия път до норвежката Арктика. "В допълнение към изменението на климата и политическата нестабилност в частност вреди на генетичното разнообразие", казва той. Ето защо войната в Близкия изток е толкова застрашителна: "Наблюдаваме я много внимателно. Израел, например, има изключителна банка за семена. Ако нещо се случи там по време на сегашния конфликт, можем да загубим целия запас."

Щефан Шмиц е на същото мнение: "Засилващите се конфликти по целия свят, включително в Африка, увеличават натиска. Затова всички трябва да знаят: трябва да действаме бързо." Той е особено загрижен за състоянието на банките за семена в Африка: "Те често не се управляват много добре. Просто не достигат пари или персонал. Това означава, че съхраняваните там съкровища могат да бъдат загубени по всяко време, а случи ли се това, те остават загубени завинаги."

Несигурност заради геополитическите сътресения

С началото на руската война срещу Украйна хората там осъзнават колко бързо глобалната световна политика може да проникне в изолирания Шпицберген: по време на пандемията в селищата Пирамиден и Баренцбург работят около 400 руснаци и украинци - предимно миньори, но също и туроператори. Междувременно около половината от работниците са напуснали Шпицберген, отчасти защото норвежките туроператори са призовали за бойкот на руските продукти и услуги.

Настроенията между норвежци и руснаци така или иначе не са особено добри, тъй като арктическите съседи Норвегия, Дания (Гренландия), Канада и САЩ наблюдават предпазливо руските амбиции за суровини в региона. "Не смятаме, че сигурността на семенното хранилище на Шпицберген е застрашена от геополитическа гледна точка", обяснява губернаторът на Шпицберген Ларс Фаузе пред ДВ.

Но Грета Евен, служител на норвежкото правителство, не може да скрие загрижеността си: "Следим ситуацията много внимателно, защото наистина не знаем какво още може да се случи в света в момента. Ето защо задължително се нуждаем от дубликати за семената, за да не се съхраняват само на едно място", казва норвежката. След това добавя с усмивка: "Дори и много неща да изглеждат несигурни в момента - това място тук определено е най-добрата застраховка."