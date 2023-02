"Всичко навсякъде наведнъж" триумфира на наградите на Гилдията на актьорите

"Всичко навсякъде наведнъж" получи водещата награда за най-добър актьорски състав на Гилдията на актьорите на церемония в Лос Анджелис в неделя вечер и затвърди позицията си на фаворит за тазгодишните "Оскари", съобщи Асошиейтед прес.

Филмът взе и голяма част от останалите отличия на 29-ите годишни награди на Гилдията.

An awesome moment where his fellow cast-mates honored him, and deservedly so. Give it up for the titan that is James Hong! #SAGAwards2023 #EverythingEverywhereAllAtOnce #JamesHong pic.twitter.com/RWAzJmXqUI