Закачливи детайли, пайети и цветове: Звездите на Гилдията на актьорите (СНИМКИ)

Ц еремонията за наградите на американската Гилдия на екранните актьори събра най-големите имена в Холивуд и червеният килим се оживи от закачливи детайли, блестящи пайети и наситени цветове, съобщи Си Ен Ен.

Сред най-добре облечените на вечерта беше Зендая в рокля с бюстие на "Валентино", създадена по поръчка от творческия директор на марката Пиерпаоло Пичоли. Роклята без презрамки беше обсипана с почти 200 копринени рози, които образуваха елегантен шлейф зад нея.

Звездата от "Еуфория" не беше единствената, избрала флорални мотиви. Те варираха от обгръщащата фигурата цветната апликация по роклята "Оскар де ла Рента" на Емили Блънт до фината щампа по роклята "Каролина Ерера" на Стефани Хсу. Пол Мескал също се включи в тенденцията с прозрачно дълго сако с пришити цветя-бижута.

"Всичко навсякъде наведнъж" триумфира на наградите на Гилдията на актьорите

Пайетите и металикът присъстваха и в ръчната бродерия на роклята на Даниел Дедуйлър от "Луи Вюитон" и златните ресни на роклята "Скиапарели" на Мишел Йео. Звездата от "Начално училище "Абът" Шерил Лий Ралф беше в блестяща рокля на "Тадаши Шоджи", а Обри Плаза направи впечатление в дръзка рокля с пайети "Майкъл Корс".

