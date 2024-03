Пиърс Броснан се призна за виновен за разходката в парка Йелоустоун

А ктьорът Пиърс Броснан се призна за виновен, че се е разхождал извън определените за това места в термална зона в Национален парк Йелоустоун в САЩ през ноември миналата година, съобщи Асошиейтед прес. Според съдебните документи той бил разкрит от снимки, публикувани онлайн.

Джеймс Бонд наруши правилата: Пиърс Броснан с обвинение

Броснан, който участва в съдебното заседание в Мамът, щата Уайоминг, бе глобен с 500 щатски долара и ще трябва да направи дарение в размер от 1000 щатски долара в полза на неправителствената организация Yellowstone Forever, която подкрепя парка. Прокурорите препоръчаха глоба от 5000 щатски долара и присъда от две години с пробация.

Съдия Стефани Хембрик отхвърли второто обвинение на прокуратурата за нарушения на ограниченията в парка.

Актьорът поднесе извинение в акаунта си в Instagram в четвъртък, в което посочва, че е "направил импулсивна грешка", че самият той е защитник на природата, който изпитва "изключително уважение и обич към нашия природен свят".

"Дълбоко съжалявам за нарушението и поднасям сърдечните си извинения на всички за навлизането в тази чувствителна зона. Йелоустоун и всички наши Национални паркове трябва да бъдат обгрижвани и опазвани, за да им се радват всички", написа Броснан.

