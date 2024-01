Гигантска статуя на рапъра Kid Cudi се появи в Париж

Г игантска статуя на американския рапър Kid Cudi се появи без предупреждение в центъра на Париж, за да отбележи излизането на новия му албум "Insano", предаде АФП.

INSANO IS IN PARIS TOO @KIDCUDI @CUDIFRANCE #INSANO

L'ALBUM DE L'ANNÉE pic.twitter.com/aoUyPqjtDu