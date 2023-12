"Облякоха" статуята на Исус Христос в Рио с фланелката на Пеле (СНИМКИ/ВИДЕО)

О светиха емблематичната статуя на Исус Христос в Рио де Жанейро с яркожълтата футболна фланелка на Пеле по случай годишнината от смъртта му.

Бразилският "крал на футбола", който спечели рекордните три Световни купи и се превърна в една от най-внушителните спортни фигури на миналия век, почина на 82-годишна възраст на 29 декември 2022 г.

Отиде си футболната легенда Пеле

В петък вечер 30-метровата статуя, която се извисява над града, беше осветена с изображение на жълто-зелената национална фланелка.

Тениската, прожектирана върху фигурата на Христос, с широко разтворени ръце, включваше номера на Пеле - 10 - и подписа на легендата.

Монументът, възприеман като световен символ на християнството, е открит преди близо 100 години и всяка година посреща милиони туристи.

In Brazil, the Christ the Redeemer Statue has been dressed in the country's football jersey for the anniversary of Pelé's death. Using lights, the yellow shirt was projected onto the 30 foot tall landmark last night. Pelé died at the age of 82 on this day last year. pic.twitter.com/chGqILh9OJ