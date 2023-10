Герой или злодей е бил Христофор Колумб?

М акар че в много учебници Христофор Колумб е представен като известния изследовател, открил Америка, историята рисува много по-сложна картина. Дали човекът от Генуа е бил смел изследовател, или алчен нашественик? Даровит мореплавател или безразсъден авантюрист? Ето някои факти, които трябва да вземете предвид следващия път, когато чуете някой да рецитира: "През 1492 г. Колумб преплува синия океан..."

Колумб никога не открива Америка, но пътешествието му е не по-малко смело

Дори да пренебрегнете не толкова незначителния факт, че през 1492 г. в Америка вече са живеели милиони хора, факт е, че Колумб никога не е стъпвал на бреговете на Северна Америка. Всъщност на 12 октомври се отбелязва денят на пристигането му на Бахамските острови. Въпреки че достига бреговете на днешните Куба, Хаити и Доминиканската република, както и изследва бреговете на Централна и Южна Америка, той никога не развява испанско знаме в Северна Америка. (Лейф Ериксон е първият европеец, за когото се смята, че е доплувал до Северна Америка, като е достигнал Канада 500 години преди Колумб да отплава на запад).

Той не е достигнал Азия, както е планирал, но не може да се пренебрегне огромната воля, необходима за осъществяване на пътуването му. Започвайки на 41-годишна възраст, той се противопоставя на скептиците в цяла Европа и предприема четири плавания през непознат океан с дървени ветроходни кораби, които не са били предназначени да поемат наказателните води на Атлантическия океан.

Christopher Columbus didn’t discover America :

Columbus explored the Central and South American coasts but he never reached North America Native Americans. It is believed Leif Eriksson, a Viking made to North America Nearly 500 years before the birth of Christopher Columbus. pic.twitter.com/XQVNA03wcR — Aya (@Aya_Kleo) June 30, 2022

Мнозина вече вярвали, че светът е кръгъл

През 1492 г. повечето образовани европейци вече вярват, че Земята е кръгла. Всъщност това е идея, утвърдена от древните гърци през V в. пр. Хр. Противно на разпространения мит, Колумб не си е поставил за цел да докаже, че светът е кръгъл, а по-скоро, че е възможно да се плава около него - пътуване, което изследователят драстично подценява.

Той е сключил изгодна сделка с испанците

Колумб е можел да спечели значително богатство и власт от пътуването си, тъй като е преговарял с испанския крал Фердинанд II и кралица Изабела. Договорът му с монарсите, наречен "Капитулациите от Санта Фе", определя Колумб за адмирал, вицекрал и губернатор на всяка открита от него земя. В него също така се посочва, че Колумб може да задържи 10% от всяка "стока, независимо дали става дума за перли, скъпоценни камъни, злато, сребро, подправки и други предмети", която "придобие" в рамките на новата територия. Колумб може наистина да е имал благородни намерения, когато е отплавал на запад, но споразумението му с Испания подсказва, че намеренията му далеч не са били безкористни.

Voyages of Christopher Columbus pic.twitter.com/O5xFyGd5eQ — History Calendar (@historycalendar) October 9, 2023

Той поробва и осакатява коренното население

Когато Колумб стъпва за първи път на остров Испаньола (днешните Хаити и Доминиканската република), той се сблъсква с коренно население, наречено таино. Те са приятелски настроени и с готовност разменят бижута, животни и провизии с моряците.

"Бяха много добре сложени, с много красиви тела и много хубави лица. Те не носят оръжие и не го познават... Би трябвало да са добри слуги", пише Колумб в дневника си.

Коренните жители скоро са принудени да робуват и са наказвани със загуба на крайник или смърт, ако не съберат достатъчно злато. Между бруталното отношение на европейците и техните инфекциозни болести в рамките на десетилетия населението на таино е унищожено.

Той е арестуван от испанското правителство

През 1499 г. испанските монарси научават за лошото отношение към испанските колонисти в Испаньола, включително за бичуването и екзекуциите без съд. Колумб, който е управител на територията, е арестуван, окован във вериги и върнат в Испания. Въпреки че някои от обвиненията може да са били измислени от политическите му врагове, Колумб признава пред крал Фердинанд и кралица Изабела, че много от обвиненията са верни. Колумб е лишен от титлата си на губернатор.

Christopher Columbus was a greater man than any of his critics. He stands as a symbol for the triumph of Western man and that’s why they hate him.



Happy Columbus Day pic.twitter.com/FK6i00vav1 — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) October 9, 2023

Няколко европейски държави отхвърлят Колумб

В продължение на близо десетилетие Колумб лобира пред европейските монарси да финансират скъпоструващата му мисия да открие западен морски път до Азия. През 1484 г. той безуспешно се опитва да получи подкрепа от португалския крал Йоан II, чиито експерти смятат, че Колумб е подценил разстоянието, което ще трябва да измине. Три години по-късно той се обръща към английския крал Хенри VII и френския крал Шарл VIII, но отново получава отказ. През 1486 г. първоначално е отхвърлен дори от Испания, но испанските монарси променят мнението си и в крайна сметка се съгласяват да финансират пътуването му.

Добър или лош, Колумб създава мост между стария и новия свят

По време на това, което става известно като Колумбийски обмен, пътуванията на Колумб позволяват обмен на растения, животни, култури, идеи и, да, болести между Западното и Източното полукълбо. След като европейците успяват да достигнат почти всички части на земното кълбо, започва нова модерна епоха, която променя света завинаги.