Бил ли е Христофор Колумб испански пират от келтско-еврейски произход?

Х ристофор Колумб, за когото всички знаем, че е открил Америка, може да е бил съвсем различен човек от този, за който го смятаме.

Колумб безспорно е бил завладяваща личност и колкото повече изучаваме живота му, толкова по-невероятен започва да ни изглежда.

Човекът, който отплавал през 1492 г. за Новия свят бил мистик, авантюрист, утопичен идеалист и човек с голяма смелост и визия.

Дали Колумб е бил келтско-еврейски агент на тамплиерите обаче? Бил ли е пират, преди да работи за испанската корона?

