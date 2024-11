„Гадже, което не се нуждае от поддръжка“: Ким Кардашиян си взе робот за $30 000

И зглежда, че Ким Кардашиян си е взела „гадже с ниски разходи за поддръжка“ със солидна цена.

В понеделник милиардерката, превърнала се в риалити звезда, се включи в X и в своето Instagram Story, за да сподели видео, на което общува с робота Tesla Optimus, за който се съобщава, че струва между 20 000 и 30 000 долара.

Optimus е част от амбициозния проект на Tesla, който цели да създаде хуманоидни роботи за улесняване на ежедневието. Очаква се масовото производство да започне през 2026 година.

meet my new friend 🦾🤖 @Tesla pic.twitter.com/C34OvPA2dY

„Здравей! Можеш ли да направиш това? Обичам те?“, така Кардашиян - която вече притежава кибритомобил Tesla - се обърна към хуманоидния робот, като му маха и протяга едната си ръка във формата на половин сърце.

Тя изтръпна, след като машината махна в отговор и след това протегна ръката си, за да довърши сърцето ѝ. „Ти знаеш как да направиш това?“ - каза тя с изумление. „Добре, какво да правим?“ - зачуди се тя на глас, като подкани робота да имитира движенията на ръцете на бегач.

„Отиди да бягаш“, заключи 44-годишната звезда от „Кардашиян“ със смях. „Хайде да тичаме.“

След това роботът започва да танцува хула, без да се замисля. „О! Ти си от Хавай“, изпусна се Кардашиян, преди да го попита дали може да ѝ даде „въздушна целувка“.

След като тя показа на робота как да го направи и го инструктира да вдигне „ръка към лицето“, той успешно отвърна на жеста. „Толкова си сладък! Колко си висок?“ - попита тя машината, която започна да симулира бягане, преди да вдигне ръката си на височината на главата си.

Fans react after single Kim Kardashian hangs out with $30K Tesla robot: ‘Low-maintenance boyfriend’ https://t.co/QfetuRBJTs pic.twitter.com/wXTDpTBTwU