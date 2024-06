"Истинска икона": Ким Кардашиян влезе в образа на Мерилин Монро

К им Кардашиян се въплъти в образа на Мерилин Монро за нова фотосесия, публикувана в нейния Instagram в сряда.

Въпреки че 43-годишната риалити звезда не уточни дали предимно черно-белите снимки – които са заснети от Майкъл Бейли Гейтс – са за конкретно списание или партньорство с марка, тя се показа в бански с животински щампи и отличителната за Мерилин платинено руса коса.

Майката на четири деца показа известните си извивки пред камерата, а косата ѝ беше оформена от Крис Апълтън в идеално издухана къса подстрижка, напомняща на тази на Монро.

Приятели и фенове веднага забелязаха връзката с емблематичната блондинка, като моделът Уини Харлоу коментира: „Значи... ми казваш, че това не е Мерилин Монро? [😍] .”

