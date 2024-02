Ким Кардашиян: Не съм самотна, така че съм добре

К им Кардашиян смята, че би било "хубаво да сподели живота си с някого".

43-годишната красавица има десетгодишна дъщеря - Норт, осемгодишен син – Сейнт и още двама синове – Чикаго (на 6 години) и Псалм (на 4 години), които са от бившия съпруг на Кардашиян Кание Уест.

Ким, която беше омъжена за Кание между 2014 и 2022 г., сподели пред "Този мой живот с Джеймс Кордън": "Не съм самотна, така че съм добре“.

"Имам си деца, имам си работа, имам си семейство, но би било хубаво да споделя живота си с някого. Но когато го направиш, това е толкова голямо събитие, че не го приемам леко", добави тя.

📰| @KimKardashian appeared on James Corden’s “This Life of Mine…” podcast on SiriusXM. Listen to her episode NOW! pic.twitter.com/0VepTPj0gf