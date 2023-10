"Франкенщайн" от маймуна, влечуго и риба: Какво същество е "Фиджийската русалка"

С траховито "създание" изглежда е отчасти риба, отчасти влечуго, някои изследователи, го оприличават на маймуна, с мрачно лице, забулено с мъхеста сива коса.

Смята се, че митичната русалка датира от 70-те години на XIX в. Останките попадат в САЩ, след като през 1906 г. американски моряк ги дарява на Историческото дружество на окръг Кларк в Спрингфийлд, Охайо.

Повече от 100 години по-късно са използвани съвременни методи за диагностика, за да се установи, какво точно представлява мумията. Рентгеновите лъчи и компютърната томография са показали, че тя е същество подобно на "Франкенщайн".

Изглежда, че външно е смесица от поне три различни вида, казва д-р Джоузеф Крес, рентгенолог в университета в Северен Кентъки.

"Има глава и торс на маймуна, а ръцете изглежда са на земноводно, почти като алигатор, крокодил или някакъв гущер. Освен това притежава и опашка на риба”, обяснява експертът.

Структурата на русалката е почти като тази на Франкенщайн - затова искам да знам какви части са били събрани заедно, посочва експертът.

Интересното откритие е известно като "фиджийска русалка", казва Натали Фриц от исторически институт в САЩ.

"Русалките от Фиджи са били част от цирковите шоу програми в края на XIX век. Носят се различни легенди от хора в общността", казва Фриц.

“Някои си спомнят, че са ги виждали изложени в Мемориална зала, където от 1926 до 1986 г. се е помещавала сградата на историческото общество в САЩ”, обяснява тя.

In the 1800s, fake mermaids were exhibited, often made from monkey torsos sewn onto fish's tails. The Fiji Mermaid - made as a joke by Japanese fishermen - was purchased for £6,000 & displayed in New York by the infamous showman P.T. Barnum. #FairytaleTuesday #folklore #gothic pic.twitter.com/s27JLA5x1W