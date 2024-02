Фотографът, който промени начина, по който светът вижда Ню Йорк (СНИМКИ)

С ол Лейтър имал влечение към чадърите. Те се появяват на снимките на Ню Йорк от средата на миналия век през годините му на работа: розови чадъри, червени чадъри, жълти чадъри. Собствениците им остават скрити под тях, сухи и невидими, заставени от ярките им сенници.

Лейтър, който почина през 2013 г., днес е признат за един от най-големите цветни фотографи на XX век, пионер, който експериментира с цветни диапозитиви, когато повечето професионални фотографи все още са привърженици на монохромните негативи. На фона на приглушения фон на Манхатън от бетон, камък и димящи комини той се фокусира върху мигащите неонови и бонбонени надписи на бръснарници.

Haircut, 75 cents (1956). Photo: Saul Leiter via the Howard Greenberg Gallery. pic.twitter.com/vfujr8Kfeu — ℌ𝔬𝔯𝔯𝔬𝔯 𝔖𝔠𝔯𝔢𝔢𝔫𝔴𝔯𝔦𝔱𝔢𝔯 (@LAHorrorWriter) February 15, 2024

Абстрактните снимки на Ню Йорк, направени от Лейтър, изглеждат радикални, но са верни на начина, по който всички ние виждаме улиците: фрагментирани от движението, фасадите на сградите, вратите, ъглите и тълпите. Приемайки тази разбъркана, натуралистична гледна точка, Лейтър може да създаде колаж в рамките на един-единствен кадър, който да обхване в движение всички градски елементи. В тези накъсани композиции виждаме пешеходци и полицаи, работници в магазини, разхождащи кучета и строителни работници, но не като конкретни персонажи, а по-скоро като ноти от музикална партитура.

I've been appreciating a bunch of Saul Leiter photos recently, and I don't think I have a true understanding of how colorful (or, frankly, snowy) New York used to be. pic.twitter.com/I2olDrbJpJ — Salem Hilal (@salemhilal@mastodon.social) (@itstruant) February 20, 2024

Фотографиите на Лейтър често са прекъсвани, обърквани или украсявани - а понякога и трите - от капризите на времето и атмосферните ефекти. Фигурите се виждат през воали от конденз или сняг; такситата се изкривяват и размиват в дъжда; светофар прекъсва снежната буря.

"Прозорецът, покрит с капки дъжд, ме интересува повече от снимка на известна личност", отбелязва той в документалния филм от 2013 г. "In No Great Hurry: 13 Lessons in Life With Saul Leiter".

Лейтър не е трябвало да бъде фотограф. Той е роден през 1923 г. в строго съблюдаващо еврейско семейство в Питсбърг и от него се очаква да стане равин като баща си, специалист по Талмуда. Всичко това се променя през 1946 г., когато Сол хваща влака за Ню Йорк. Той е на 23 години и иска да стане художник. През по-голямата част от зрелия си живот остава отчужден от баща си.

Пробив в модата

Приятелството на Лейтър с фотожурналиста У. Юджийн Смит го кара да се замисли за фотографията, въпреки че продължава да рисува. В Милтън Кийнс могат да се видят някои от неговите творби на хартия и платна - абстрактни и фигурални картини, повлияни от постимпресионистите и японските графици като Хокусай (друг художник, който обичал дъжда). Макар че Лейтър вижда паралели между средствата, той смята, че картините се правят, а фотографиите се намират.

Неговите частни, сега прочути, тротоарни фотографии не са били това, което го е подкрепяло. От края на 50-те до 80-те години на ХХ век той снима модни снимки за периодични издания като "Куин" и "Бритиш Вог", като се наслаждава на работата, но понякога се оказва ограничен от кратките инструкции от бюрата за снимки.

"Веднъж казах на редактора на списанието, че една рисунка на Бонар означава за мен повече от цяла година на Harper's Bazaar. Тя ме погледна с пълен ужас", спомня си той.

"Той не беше просто фотограф, не беше просто художник, той беше поет", казва кураторът на изложбата Ан Морен. Всъщност нетрадиционното боравене на Лейтър с фотоапарата отразява литературните експерименти на неговите съвременници Джак Керуак и Алън Гинсбърг. Неговите фотографии са създадени от остарял филмов материал, странни експозиции, хаотичен фокус и безумни перспективи. Той дори обогатява някои от отпечатъците си с гваш и акварел, за да създаде хибридни фотоживописи.

Package, 1960 by Saul Leiter pic.twitter.com/EMMigrqSF9 — Davenant 📸 (@MarcDavenant) February 14, 2024

Вместо хронологично пътешествие през кариерата на Лейтър, изложбата в МК потапя посетителите във философията му за търсене на красотата в ежедневието чрез комбиниране на периоди, средства и теми. През всичко това прозира неговата чувствителност - усещане за жива случайност.

Поредица от непрекъснати приключения в изкуството

Ранните му черно-бели гравюри - особено портретите на жени - са скъпоценни камъни с близък план и чувствителна обработка, малки прозорци към приятелството. Докато поредицата от голи тела разкрива таланта му да улавя фини и сладки интимности - особено когато е в кадър с дългогодишната си любовница и муза Соамс Бантри - картините му в цитрусови тонове илюстрират постоянните му приключения с четката.

Но именно цветната му фотография в оживените квартали - оставил е около 40 000 диапозитива - е най-отличителното му творчество.

С големите си равнини на затъмнение - резултат от тента на магазин или минувач - фотографиите му повтарят платната на абстрактните експресионисти, някои от които Литер познава лично (известно време живее на 10-а улица в сърцето на сцената). По същия начин той е в орбитата на "Нюйоркската фотографска школа" - слабо свързана група, която включва Даян Арбъс и Робърт Франк. Но той винаги е оставал отделен персонаж, никога не е бил член на някое движение.

Good morning!

Untitled, undated. But probably New York City in the 1950's.

Photograph by Saul Leiter.

© Saul Leiter Foundation pic.twitter.com/ZnRh1cRd9e — Ian J (@IanJ21289455) February 17, 2024

"Той никога не се е вписал в обществото", казва Морин. Лейтър признава това, но не го смята за провал. "Успях да не бъда известен", отбелязва той. Вместо това е запазил неподправения си и непоколебим поглед към по-малко очевидното. Както веднъж отбеляза умореният му лаборант: "Не чадъри отново!"