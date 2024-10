Краят на една ера: "Семейство Симпсън" излъчи последен епизод

Ф еновете на „Семейство Симпсън“ се почесаха по главите, след като любимото анимационно филмче излъчи нещо, което изглеждаше като „финал на поредицата“ в неделя.

Епизодът от 36-ия сезон, озаглавен „Рожденият ден на Барт“, беше представен като „специална презентация на Fox“ с участието на бившия сценарист Конан О'Брайън, който водеше галавечеря, подобна на „Оскар“, за изпращането на ситкома.

"За мен е голяма чест да бъда с всички вас на финала на поредицата „Семейство Симпсън. Е, това е вярно. Fox реши да прекрати „Семейство Симпсън“. Това шоу беше толкова специална част от ранната ми кариера, така че това, че съм тук, означава всичко за мен“, каза анимационният О'Брайън.

След това той сподели клипове от това, което твърдеше, че са неизлъчвани опити за финал на поредицата, което накара зрителите да се втурнат към социалните медии, за да изразят своето объркване и възмущение.

„Чакайте да дочакате финала на сериала „Семейство Симпсън“ WTFFFFF„, написа един от тях в X, а друг сподели: „Не съм гледал нов епизод на “Семейство Симпсън“ от около 24 години, но е сюрреалистично да видя финала на сериала в момента".

Друг публикува: „Финал на „Семейство Симпсън“... краят на една ера“.

В един момент изглеждаше, че епизодът ще постигне нещо безпрецедентно за „Семейство Симпсън“ - всъщност ще позволи на герой да остарее на рождения си ден.

Simpsons kicked butt last night. Dealing with Ai, their own longevity.Sad that some have such low media literacy(or innocence) that they thought it was really a “Season Finale” (like my 10yr old👧🏼)-but that’s 🇺🇸/her Orson Welles/🛸radio moment (which they teach @school ) #simpsons pic.twitter.com/i1XJXbSeEZ

Но Барт разбира, че ще навърши 11 години, което отказва да приеме. Това подтиква Хоумър да го удуши, което води до срив и нулиране на предаването, изтривайки „финала на поредицата“.

Според водещия на предаването Мат Селман епизодът е пародия, която изследва какво прави добрия финал, представяйки си как би изглеждал перфектният завършек на „Семейство Симпсън“, най-дълго излъчваният анимационен сериал в историята, ако беше написан от изкуствен интелект.

Той обясни на Vulture, че ИИ е бил използван за възпроизвеждане на всички типични клишета на „финала“, като например оставката на директора Скинър от началното училище в Спрингфийлд и смъртта на господин Бърнс, подчертавайки липсата на креативност, присъща на ИИ.

„ИИ е добър в повтарянето, но не и в проявата на въображение“, обяснява той.

Селман се спря и на сложността на приключването на сериал, предназначен за безкрайно продължаване.

„То може да продължи вечно, защото няма твърд канон или плътна приемственост“, казва той.

Фалшивият финал идва, след като зрителите останаха смаяни, след като откриха, че в десетки епизоди на хитовия анимационен сериал е скрит таен филм.

През първите няколко сезона на любимото шоу на Fox членовете на семейство Симпсън често са виждани да гледат един и същ филм на телевизора си - екшън блокбъстър на име Макбейн.

Сериалът често прекъсваше основната сюжетна линия, за да покаже на зрителите сегмент от филма, който те гледат.

Сега потребител на социалната медия X, бивш Twitter, посочи, че във всички епизоди „Семейство Симпсън“ в крайна сметка показва целия филм.

И ако се съберат всички сцени от Макбейн, всъщност се получава един много вълнуващ кратък филм.

Потребител, който в платформата се подвизава под псевдонима Криминални Симпсън, продължи напред и публикува всеки клип от Макбейн, който е бил показан в „Семейство Симпсън“ миналата седмица.

Тя бързо се разпространи и много хора в мрежата признаха, че досега не са забелязали, че са се обединили в „последователна сюжетна линия“ - и са били шокирани от осъзнаването.

Ok so it wasn't the finale. the premise was that it was the finale but it was written by AI, bart became self aware and broke it. It was a good episode. if you haven't seen the simpsons because you thought it wasn't good give this episode a shot. https://t.co/2msWTXHzkp pic.twitter.com/8o3O385TVk