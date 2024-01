Малия Обама дебютира като режисьор със свой късометражен филм

М алия Обама върви по стъпките на родителите си, но не по начина, по който може би си представяте.

Бившата първа дъщеря дебютира с късометражния си филм "The Heart" на филмовия фестивал "Сънданс 2024" в Парк сити, Юта, като се появи на червения килим на фестивала, за да представи проекта.

В клипа "Среща с артиста" от института Сънданс в YouTube Обама - чиято фамилия не е включена на страницата на видеото - описва късометражния филм (който е написала и режисирала) като "странна малка история, донякъде басня" за мъж, който скърби за загубата на майка си, след като получава "необичайна" молба от нея в завещанието ѝ.

