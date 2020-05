Фики за победата: Не мога да повярвам, магическо е

Краят на сезона, каквото беше - беше. За мен равносметката е, че имах честта да имитирам 12 уникални певци, да изпея 12 невероятни песни, да изпитам емоция, която досега не съм изпитвал! За всичко това благодаря на целия екип на предаване номер 1 в българския ефир, начело с продуцента г-н @magi_halvadjian , на всички мои близки и приятели и на ВАС, дълбоко уважаваните от мен зрители, които не спряхте да ме подкрепяте със СМС-и! Тази вечер всичко е във Вашите ръце! Ако сте ме харесали, ако аз съм Вашият победител, имате още малко време да гласувате за мен със СМС на номер 1️⃣7️⃣7️⃣3️⃣6️⃣ Благодаря от сърце! Обичам Ви! ❤️

