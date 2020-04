Фики разкрива любимото си занимание в условията на изолация

Фики беше първият победител в новия осми сезон на „Като две капки вода“ с изпълението си на парче на световната звезда Стиви Уондър. Всъщност Стиви Уодър не за първи път му носи успех. Фики Стораро беше един от петимата българи, които пяха на откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Лично известният британски диригент Ричард Фростик го избира сред повече от 1000 кандидати за над 110-членния международен хор „Гласове на младежката музика“. На кастинга той се явява с две парчета на Стиви Уондър - „Lately“ и „I Just Call To Say I Love You“.

Фикрет Тунчер Фикрет, както е истинското му име, е роден на 3 март 1995 г. в град Шумен. Завършил е Националното музикално училище „Любомир Пипков“ със специалност „Поп и джаз пеене“.

- Колко време отнема да ви гримират за всяко изпълнение? Какво правите през това време?

- Всеки понеделник отиваме към 13 часа в студиото и гримьорите започват да ни правят грима. Междувременно тече генерална репетиция и когато дойде моят ред да излизам на сцената, прекъсваме за малко грима, отивам, изпявам си песента, след което се връщам и продължаваме. До началото на лайфа всички сме готови, така че отнема около 6-7 часа - зависи от образа.

- Песен на кого бихте искали да ви се падне да изпълните?

- На някой изпълнител, който е по-близък до моя тембър. Сега, след като преполовихме предаването и си правя сметка, мисля, че всеки път ми се падаха доста различни и трудни образи, големи предизвикателства. Но пък в това е чарът на “Капките”.

- Кое от изпълненията си досега смятате за най-успешно?

- Смятам за най-успешни образите, с които спечелих лайфовете - на Стиви Уондър, James Hetfield и JLo - по забавния начин, който се получи. Макар че аз лично, после като се гледах, си харесах много и Ерос Рамацоти, и Недялка Керанова.

Източник: NOVA

- Кой образ бе най-труден досега?

- Последният, който правих - на Лучано Павароти.

Източник: NOVA

- Оценката на кого от журито очаквате с притеснение?

- Преди старта на предаването със сигурност се притеснявах най-много от оценките на Фънки. Но сега виждам, че и тримата членове на журито се отнасят много професионално към ангажимента си и по-скоро очаквам оценката им не със страх, а с любопитство, защото мнението им е важно за мен.

- Какво е да пееш пред празна зала?

- Много е трудно, защото публиката реагираше още при появата ни и ние добивахме представа от самото начало на излизането ни на сцената как се справяме. Това ни мотивираше да си доразвием образа. Сега нямаме никаква представа. Липсват ми погледите, аплодисментите... Но ситуацията е такава и ние трябва да се адаптираме към нея.

- Как се справяте в условията на социална изолация, имате ли любимо занимание?

- В началото беше шок - от динамичното ежедневие, което имах, изведнъж всичко спря. Но пък така ми остава повече време за подготовка на образите в “Капките” и за любимия ми плейстейшън.

- Кое е първото нещо, което ще направите, когато паднат ограниченията?

- Ще се срещна с почитателите ми, които не спират да ме подкрепят, за което им благодаря от сърце!