Удар от мълния евакуира концерт на Тейлър Суифт в Сидни

Ч упещото рекорди световно турне на Тейлър Суифт не е имунизирано от ефектите на дивото лятно време в Австралия.

Част от стадиона на нейното шоу в Сидни беше евакуиран в петък след удари наблизо от мълния, като в социалните медии излезе информация, че са били на разстояние от 10 километра.

Accor Stadium е домакин на концертите на Суифт в града по време на текущото ѝ турне, първото от които е в петък.

Той трябваше да започне в 18:20 местно време, но беше частично евакуиран според публикации в X, бивш Twitter, и местни медии.

„Част от стадиона в момента се евакуира поради удари от мълния близо до днешното шоу на „The Eras Tour“ на Тейлър Суифт в Сидни, Австралия. Моля, пазете се и потърсете подслон за сега“, гласи публикация в X .

🚨| The floor and lower bowl are currently being evacuated due to lightning strikes nearby the stadium at today's show of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in Sydney, Australia. Please stay safe and seek shelter for now #SydneyTSTheErasTour



