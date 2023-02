Фарел Уилямс наследява Върджил Абло в "Луи Вюитон"

А мериканският музикант, продуцент и дизайнер Фарел Уилямс беше обявен за наследник на покойния Върджил Абло като артистичен директор на мъжките колекции на модна къща "Луи Вюитон", предаде Франс прес, позовавайки се на марката.

Абло създаваше колекциите мъжка мода на "Луи Вюитон" от 2018 г. Дизайнерът почина от рак през ноември 2021 г. на 41-годишна възраст.

Louis Vuitton is delighted to welcome @Pharrell as its new Men’s Creative Director. His first collection for Louis Vuitton will be revealed next June during Men's Fashion Week in Paris. #LouisVuitton #PharrellWilliams pic.twitter.com/GRCQFfOAHK