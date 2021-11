Почина модният дизайнер Върджил Абло

Tоп дизайнерът на мъжко облекло Върджил Абло е починал от рак, съобщиха световните агенции.

Абло бе артистичен директор на мъжките колекции на Луи Витон от 2018 г. и основател на марката Off-White.

От няколко години 41-годишният творец се е борил с рак, съобщи модният конгломерат Луи Витон Моет Хенеси - Ел Ве Ем Аш (Louis Vuitton Moet Hennessy - LVMH).

Бернар Арно, президент на групата Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), заяви, че Абло е бил не само "брилянтен дизайнер и визионер", но и "човек с красива душа и голяма мъдрост".

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu